Спасенный котенок и огонь, уничтоживший дом: как я провела новогоднюю ночь - 2019 вместе с пожарными

31 декабря и 1 января - праздничные и выходные дни только для обычных жителей региона. Для сотрудников оперативных служб - это рабочие дни, да еще и с повышенными рисками. В новогоднюю ночь люди расслабляются, позволяют себе слишком много алкоголя, балуются с пиротехникой. Так что бригады сотрудников МЧС все это время находятся в повышенной готовности. В ночь с 31 декабря на 1 января к бравым парням в касках присоединилась журналист КП-Самара Вера Цыганкова и на одну ночь стала летописцем подвигов храбрых работников пожарной части №1 на улице Чернореченской.

Фейерверк в окно и китайские гирлянды

В новогодние праздники все пожарно-спасательные подразделения Самарской области приводятся в режим повышенной готовности, особенно в ночь с 31 декабря на 1 января.

- Так всегда. Ночь не простая. Полгорода фейерверки запускают и ладно, если в небо. Было и такое, что в квартиры. В одном из прошлых годов фейерверк прямо в окно общежития попал, и прямиком на диван, - рассказывает начальник караула, старший лейтенант внутренней службы Дмитрий Петрухин. - Кто-то засыпает со включенными китайскими гирляндами: одно замыкание и все.

Начало новогодней ночи 2019 года выдалось спокойным. Но в части о празднике почти ничего не напоминало. Ни блестящей мишуры, ни гирлянд, ни шаров, ни даже главного атрибута Нового года — елки. Только одна искусственная в кабинете диспетчерской службы.

Хотя по словам пожарных, раньше в холле на втором этаже всегда ставили большую елку, теперь все строго.

Может оно и хорошо, при такой работе ничего не должно отвлекать. О наступающем празднике напоминали только громыхающие в округе салюты и фейерверки, что кстати сотрудников МЧС беспокоило. Не только жилым домам могло достаться, но и самой пожарной части. Ведь большинство объектов самарской пожарной службы — это памятники истории. Например, пожарная часть №1 находится в здании 1914 года постройки. Здесь все оборудовано по современным требованиям: кабинеты, учебный класс, склады, помещения для хранения и проверки аппаратов и баллонов со сжатым воздухом, башня для сушки пожарных рукавов, помещение для ремонта пожарных рукавов и огромный гараж на 6-ть машиновыездов. Конечно есть спальное помещение и комната для разогрева и приема пищи, где и разворачивается короткое новогоднее празднество.

Новый год большой семьей

Времени на праздник в пожарной части очень мало, фактически минут 10, если не прозвучит сигнал тревоги. За пять минут накрывают стол: мандарины, торты, салатики и никакого алкоголя!

- Пожарная охрана у нас одна большая семья. На стол выставляют все, что с собой приносят, готовую еду, так как самим готовить тут некогда, - рассказывает начальник караула Дмитрий Петрухин.

В полночь 31 декабря в бокалах только сок и чай. Потом, немного пожарных профессиональных баек, про то, как вместо комнаты в непроглядном дыму заходили в шкафы, о том, что на дежурство нельзя надевать новую форму - плохая примета, лучше обновить ее за 5 минут до конца смены. Но длится праздник недолго - пора на работу!

От мусорных пакетов до горящих домов

Эта новогодняя ночь выдалась непростой. Еще только начали накрывать стол и вот первый сигнал тревоги — безхозный объект на улице Мичурина.

40 секунд на сборы и 2 минуты в пути. Пожарный расчет на месте самый первый, следом полиция и бригада скорой помощи. И все из-за простого пакета с мусором, который какой-то лентяй не донес до мусорного бака.

- Такое бывает, раз в день, наверное точно, - подтверждают пожарные. - Мы прибываем первые, но трогать не можем до приезда полиции, у нас другие функции в подобных ситуациях.

Такие вызовы, конечно, расстраивают, но стражи порядка к ним стараются относится с долей юмора.

- Разминировал, - смеется полицейский, берет пакет, и несет его к мусорке, чтобы бдительные горожане не повторили вызов. А так есть шанс успеть вернуться в часть и встретить Новый год с пожарной семьей.

Вернулись за 5 минут до полуночи. Стол накрыт, чай в бокалах. Пять, четыре, три, два, один... С Новым годом!!! И почти сразу новый сигнал тревоги.

Вызов снова оказался ложным. Бдительные самарцы приняли пар из вентиляции на крыше здания «Газпрома» за дым.

А тем временем в Чапаевске уже второй час боролись с огнем местные пожарные. Четырехэтажный дом загорелся в 10 часов вечера, к трем ночи сотрудников первой пожарной части позвали на подмогу. С огнем боролись до самого утра. На здание выливали тонны воды. Все пожарные были мокрыми насквозь. А на улице -24 градуса. Сказать, что было холодно, это ничего не сказать. А вот страшно пожарным практически не было - привыкли. Это -работа.

Маленькое новогоднее чудо

О подробностях этой ночной трагедии в Чапаевске «Комсомолка» уже писала. Погиб человек, без крова остались жители трех квартирт. Сталинка вспыхнула в один момент, ее обитатели даже не успели встретить Новый год. И все-таки даже на этом страшном пожарище нашлось место чуду.

-Дом, залитый водой сверху донизу обледенел и покрылся ледяными сталагмитами. Я решила сфотографировать эту жуткую красоту и побежала с фотоаппаратом во двор, - вспоминает Вера Цыганкова. - На обратном пути, я заметила крошечного котенка. Он вмерзал в застывающую лужу и отчаянно мяукал. Я схватила его на руки и побежала к пожарной машине. Думала, возьму с собой, а там уж пристрою куда-нибудь, хотя знала, что с этим будет не просто, а дома его оставить точно не могла.

- Давай этого малыша сюда, - с улыбкой протянул руки к котенку чапаевский пожарный. - У нас в 89-ой части уже есть две кошки, будет еще.

Котенок как почувствовал, что едет в теплый дом, и сразу устроился на руках у спасителя.

- Если это девочка, Верой назовите, - крикнули ему вдогонку самарские коллеги.

Так что и нашему корреспонденту было, что рассказать остальным после возвращения в часть. Хотя и тут времени на разговоры не было. В 8 утра смена караула. Все строго по уставу, отчитались, сдали чистую технику, заполнили документы и по домам. Но за этими формальностями все равно чувствуется, что пожарные — это одна большая семья. В шутку недовольные теми, кто в эту ночь отдыхал, и всерьез желающие, чтобы на их дежурство выпало меньше напастей, чем на их новогоднюю ночь.

ОФИЦИАЛЬНО

«Комсомольская правда» благодарит за помощь в создании материала Главное управление МЧС России по Самарской области, всех сотрудников пожарно-спасательной части № 1 и отдельно:

Врио начальника ФГКУ «3 отряда ФПС по Самарской области» подполковника внутренней службы Дмитрия Зинина;

Начальника караула, старшего лейтенанта внутренней службы Дмитрия Петрухина;

Помощника начальника караула, старшего прапорщика внутренней службы Федора Фирсова;

Командира отделения, прапорщика внутренней службы Дениса Ермина;

Старшего пожарного, старшего сержанта внутренней службы Антона Маркова;

Старшего пожарного, сержанта внутренней службы Евгения Лобастова;

Командира отделения, сержанта внутренней службы Сергея Короткова;

Старшего пожарного, сержант внутренней службы Сергея Шевяку

Пожарного, рядовой внутренней службы Святослава Калякина

Водителя пожарного автомобиля, прапорщика внутренней службы Андрея Михнюка.