2019-01-05T19:22:10+03:00
Общество

Жена олигарха катается на лыжах, а губернатор чистит снег: как проводят новогодние выходные известные люди Самары

«Комсомольская правда» заглянула в соцсети знаменитостей и узнала, как отдыхают в новый год самарские политики политики, актеры, юмористы и олигархи
Вера ЦЫГАНКОВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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До первых рабочих будней 2019 года осталось совсем немного, всего три дня. Большая часть новогодних выходных позади, и самарцам уже есть, чем похвалиться в социальных сетях. Особенно интересно заглянуть на аккаунты известных самарцев.

Лыжная «гонка»

Как выяснилось многие из них предпочитают проводить зимние выходные, катаясь на лыжах.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Такой пример ЗОЖ, продемонстрировал в Twitter губернатор Самарской области Дмитрий Азаров 4 января. А вот уже на следующий день глава региона чистил от снега каток около школы №175, вместе с депутатами Самарской губернской думы, главой Самары и соратниками из правительства области.

Кстати, «лыжные» выходные выдались и у врио заместителя председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова. Он опубликовал в своем Twitter видео с подъемника.

- Открыл горнолыжный сезон. Волшебная природа, чистый белый снег, люди в ярких костюмах, скорость и тёплый ветер в лицо. Люблю этот вид спорта, хоть и нечасто получается вырваться на гору, - написал Виктор Кудряшов.

Почти одновременно с этим постом появилось видео с лыжной трассы и в Twitter главы Кировского района Игоря Рудакова.

Глава Кировского района Самары на новогодних выходных катался на лыжах. Успел до закрытия...! Час на свежем воздухе и можно опять за работу. Кто был на ГЛК СОК? Как вам? https://t.co/MrMkAtBIpO

Примеру самарских политиков последовала и жена самарского олигарха Алексея Шаповалова Ксения Царицина. Вместо привычных откровенных фото в ее Instagram появился снимок, где ее формы скрывает полная горнолыжная экипировка.

По-домашнему

ksenia_tsaritsinaksenia_tsaritsina
Жена самарского олигарха тоже решила провести праздники на горном склоне
1701 отметок «Нравится»25 комментариевInstagram

Но не все решили провести долгие зимние выходные за активным отдыхом на природе. К примеру председатель комитета по местному самоуправлению самарской губернской думы Михаил Матвеев выбрал домашний уют и приготовил грибной суп.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

- Сварил грибной суп, правда выяснилось, что найти в магазинах сушёные грибы проблема, зато замороженные попались знаменательные - посёлок Кулой Архангельской области. Там в школе с 1950 по 54 г. учился мой отец и похоронен дед. Бывал я там лет 15 назад. Места действительно грибные, - подписал пост Матвеев.

Актеры и телеведущие свои занятия в выходные дни не особо демонстрировали и продолжали вести свои соцсети в обычном режиме. Звезда «Кривого зеркала» Александр Морозов с гастролей поздравлял всех своих знакомых с Новым годом и днями рождения. Актриса Лукерья Ильяшенко постила фото со съемок и рассуждала со своими подписчиками о моде и универсальности белых футболок, а актер и КВНщик Дмитрий Колчин устроил викторину и предложил подписчикам определить в какой роли он на фото Собакевича или Обломова.

lukeryalukerya
Актриса Лукерья Ильяшенко в Новый год рассуждает с подписчиками о моде
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