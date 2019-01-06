2019-01-06T09:19:35+03:00
Общество

Организованная преступность, берегись: полицейский - пауэрлифтер из Самары стал лучшим в мире в жиме лежа

Майор полиции Александр Пискарёв стал победителем в номинации "Жим лежа в софт-экипировке" на массовом первенстве в Санкт-Петербурге
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Александр Пискарев хорош и на работе, и в залеАлександр Пискарев хорош и на работе, и в зале
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Майор-полиции из Самары Александр Пискарёв пауэрлифтингом увлекся еще в 17 лет. Именно в эту секцию попал случайно: юноша уже выбрал профессию, начал учиться в институте и выбирал: каким же спортом заняться дополнительно, чтобы тренировать силу, выносливость.

Полицейский на соревнованиях

Полицейский на соревнованиях

Сначала пауэрлифтинг стал для него просто увлечением, но очень скоро превратился в дело всей жизни. В 22 года Александр устроился работать в органы внутренних дел, но свое спортивное хобби не забросил. Да и ловить преступников и раскрывать сложные дела оно никогда не мешало.

- Если есть желание, время на тренировки всегда найдется. Я считаю, что каждый полицейский должен заниматься спортом, это правильно и это дисциплинирует, - говорит Александр.

Пискарев Александр жим лежа в софт экипировке Ультра 357,5 кг.Чемпионат мира по пауэрлифтингу и его отдельным движениям и Отборочный турнир на Olympia Pro Powerlifting Invitational 2019 по версиям IPL и "Союз пауэрлифтеров России", Санкт-Петербург, 06-09.12.2018 (присвоение до Элиты России включительно)

Сейчас он служит старшим уполномоченным по особо важным делам Отдела по борьбе с организованной преступностью ГУ МВД России по Самарской области. Коллеги о сотруднике- суперспортсмене отзываются хорошо, ради соревнований он важные дела не бросает. Все успевает.

Александр на почетном пьедестале

Александр на почетном пьедестале

Сейчас в копилке майора Пискарева участие уже в более чем 30 соревнованиях - с каждого он привозит медали. Уже получил звание "Элита России" - высшая доблесть для российских пауэрлифтеров. Завоевал бронзу Чемпионата Европы, золото всероссийского турнира "Непобедимая держава".

По работе Александр борется с организованной преступностью

По работе Александр борется с организованной преступностью

А вот теперь стал первым в номинации "Жим лежа в софт экипировке" на Чемпионате Мира IPL 2018 в Санкт-Петербурге. 33-летний полицейский, который весит 107,4 килограмма выжал 357,5 кило. В чемпионате участвовали более 6000 спортсменов из 16 стран, это одни из самых массовых соревнований.

Полицейский за любимым делом

Полицейский за любимым делом

- Конечно, победа на таких престижных соревнованиях вдохновляет. Побеждать - приятно. Меня поддерживает и семья, и коллеги. И теперь я ставлю перед собой еще более амбициозные цели. Для меня главное - превзойти свой результат в 2019 году, готовлюсь к Чемпионату Европы и мира, - отмечает Александр.

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