Дороги чистые и автобусы ходят! Самарцы продолжают осваивать зимние забавы на Последней миле у "Самара Арены"

В этом году Последняя миля около Самара Арены стала модным местом для прогулок не только во время Чемпионата мира. Чтобы оживить пространство около стадиона в зимнее время, власти придумали сделать из Последней мили "Тропу сказок".

На самом деле на "Самара Арене" не так грустноФото: Евгений КОТМЫШЕВ

Несмотря на скептические замечания некоторых горожан, что, мол, так далеко никто гулять не поедет, жители Кировского и Промышленного района на призыв властей откликнулись с удовольствием. И 31 декабря около "Самара Арены" было необычайно людно. Горожане могли зайти в гости к Снегурочке, пофотографироваться с световыми фигурами.

Все с удовольствием фотографируются со снеговиками

Новогоднюю праздничную программу растянули на все каникулы, задумав создать конкуренцию площади Куйбышева. Все получилось.

- Мы живем на Поляне им. Фрунзе. Мне оттуда очень удобно доехать до стадиона. Тем более трамвай №12 курсирует очень часто. Сели с детьми и приехали. Ребятам счастье - ватрушки взяли, катаются вот с горки. Очередь к Дому Снегурочки есть, но небольшая. Мы уже не первый раз здесь, а в центр постоянно ездить тоже - зачем? - пожимает плечами Анатолий Савин, отец двоих мальчишек.

Кто еще не ездил в карете?

Стоит сказать, что секрет популярности "Последней мили" - хорошее транспортное сообщение и чистые дороги. Доехать сюда можно на трамвае. 12-й идет от Авроры, 14-й - от Поляны. Или же на автобусах №№50, 51, 67, в том числе из Кошелева. Оттуда же сюда идет маршрутка №295, прямо до Агропарка. Автобусы, кстати, в праздничные дни ходят до 22.30, чтобы никто не остался мерзнуть.

А еще прокатиться можно на оленяхФото: Евгений КОТМЫШЕВ

- Мы приехали с Управленческого, тоже ближе, чем до площади от нас, - смеется Елена Вавилова. - Покатались на коньках, взяли их напрокат, на оленях тоже проехали. Это непередаваемо. Жалко, что банковскую карту не принимают к оплате, меня подружка предупредила, а она сама не знала. Но тоже договорилась, перевела деньги через онлайн-сервис и все.

Веселые друзья- снеговикиФото: Евгений КОТМЫШЕВ

Кстати, горожан решили не оставлять голодными, как это было в дни ЧМ 2018. На миле работают тонары с угощениями и даже "кофебус". Сюда можно зайти и выпить горячего кофн-какао, а также погреться за ретро-столиками.

В кофебусе можно погретьсяФото: Евгений КОТМЫШЕВ

Брать фотоаппарат с собой - обязательно. На протяжении всей "Последней мили" поставили симпатичные световые фигуры. Здесь и маленькие оленята, и снеговики - затейники, и Дед Мороз с внучкой. Все они ведут к терему Снегурочки. Чтобы попасть туда придется немного постоять в очереди. Также у артистов перерыв с 17.30 до 18.30. Так что лучше сразу взять чаю, чтобы не замерзнуть в ожидании доступа в сказку. Пускают к терему группами по 16 человек. Один взрослый сопровождает ребенка.

Дед Мороз и Снегурочка не самые симпатичныеФото: Евгений КОТМЫШЕВ

Сцена же расположена прямо у стадиона. Здесь весь день начиная с 12.00 крутят мультикуи и новогодние поздравления. Конечно, выстоять всех "Смешариков", например, затруднительно. Но немного постоять и посмотретт можно. Главное, одеваться теплее и позаботиться о ногах. Валенки, шерстяные носки и грелки подойдут отлично.

Если вы любите спорт, загляните на каток: он небольшой, зато борта мягкие, снежные. Также 8 января здесь пройдет спортвный семейный праздник и веселые старты. А после обеда всех желающих научат играть в керлинг и хоккей.

На экране у стадиона можно посмотреть мультфильмы

Программа 7 и 8 января насыщенная, стоит помнить, что пускать посетителей в эти дни будут через металлические рамки. Поэтому оружие, пиротехнику, алкголь и металлические термосы - что печально - придется оставить дома.

Покататься можно на лошадках с Дедом МорозомФото: Евгений КОТМЫШЕВ

Ну а хорошее настроение, пожалуй, стоит захватить. Когда еще удастся погулять около стадиона - первый матч "Крыльев" здесь пройдет только весной. Хотя, может быть, и еще что-то интересное придумает администрация?

7 января 2019 года:

С 12:00 до 17:00 – трансляция на экранах мультфильмов, кинофильмов и поздравлений.

С 15:00 до 21:00 — каток, лыжня (выдача спортинвентаря), катание на лошадях и оленях, катание на паровозике, «Тропа сказок» и «Терем Снегурочки» (с Почтой Деда Мороза).

С 15.00 – ярмарка (торговля предметами декоративно-прикладного творчества, сувенирной продукцией, точки питания).

С 17:00 до 20:00 на главной сцене – рождественская концертная программа, в которой примут участие вокально-инструментальный дуэт «Кирилл да Марья», детский музыкальный театр «Задумка», уличный театр «Пластилиновый дождь», вокалистка Ирина Сигал, инструментальный квартет «Наши люди», вокальный эстрадный секстет «Лаборатория музыки», скрипач Альберт Носков, артисты самарских театров, Государственный Волжский русский народный хор им. П.М. Милославова.

С 20:00 до 22:00 – трансляция на экранах мультфильмов, кинофильмов и поздравлений.

8 января 2019 года:

С 11.00 до 12.00 — скандинавская ходьба.

С 12:00 – трансляция на экранах мультфильмов, кинофильмов и поздравлений.

С 14:00 до 17:00 на главной сцене – концертная программа (семейный детский праздник). Будут организованы интерактивные детские площадки, спортивные соревнования и мастер-классы. В концертной программе планируется участие детских творческих коллективов «Задумка» и «Класс», показ кукольных спектаклей, проведение «детской» интерактивной дискотеки, «белого шоу» театра «Пластилиновый дождь».

С 15:00 до 21:00 — лыжня, каток (выдача спортинвентаря), катание на лошадях, оленях, катание на паровозике, «Тропа сказок» и «Терем Снегурочки» (с Почтой Деда Мороза).

С 15.00 – ярмарка (торговля предметами декоративно-прикладного творчества, сувенирной продукцией, точки питания).

С 14.00 до 17.00 — мастер-класс по керлингу, стрельба из лука по 3D-мишеням.

С 14.30 до 15.30 — мастер-класс по фигурному катанию.

С 15:30 до 16:30 — мастер-класс по хоккею с шайбой.

С 17:00 до 22:00 – трансляция на экранах мультфильмов, кинофильмов и поздравлений.