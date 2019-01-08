Трансферы ФК «Крылья Советов» (зима 2018-2019): кто войдет в новый состав самарского клуба

На зимний перерыв «Крылья Советов» ушли на 13 месте в РПЛ с 17 очками в активе. Отрыв от «Уфы» и «Анжи» не такой большой – 1-2 очка, а до идущих впереди «Динамо» и «Арсенала» целых 3 очка. Чтобы весной выбраться из зоны стыковых матчей самарцы планируют серьезно перекроить состав. Предполагают, что зимой ряды «КС» пополнят 5-8 футболистов. Столько же команду покинут.

Официально «Крылья» пока не объявили ни одного перехода, однако уже известно о нескольких потенциальных игроках волжан.

Пришли

Видимо, главный трансфер зимы для «Крыльев Советов» - переход в стан волжан экс-полузащитника сборной России и московского «Спартака» Александра Самедова.

Красно-белым 34-летний футболист оказался не нужен, с ним расторгли контракт.

«Крылья» и Самедов уже договорились о сотрудничестве, осталось уладить несколько формальностей. После этого о трансфере объявят официально.

Второй игрок, который в зимнюю паузу может сменить красно-белую форму на голубую футболку «Крыльев», 24-летний опорник Артем Тимофеев. Однако разговоры идут только об аренде до конца сезона.

Миграцию из «Спартака» в «Крылья Советов» может поддержать 26-летний игрок сборной Грузии Джано Ананидзе. Это еще один футболист для укрепления полузащиты.

«Спартак» хочет отправить Джано в аренду. Пока вариантов два – голландский «Витесс», который возглавляет Леонид Слуцкий, и «Крылья Советов». Сам полузащитник склоняется к тому, чтобы уехать в Европу, однако в этой истории много нюансов, и Джано вполне может весной оказаться не в голландсом Арнеме, а в Самаре.

На берега Волги весной 2019 года может вернуться Роман Шишкин. Футболист выступал в Самаре 10 лет назад, сейчас играет за «Краснодар». Правда, пока неизвестно, будет ли это полноценный трансфер или аренда.

22-летний хавбек «Чертаново» Антон Зиньковский – еще один потенциальный новичок «Крыльев». Дебютант ФНЛ «Чертаново» стало настоящим открытием турнира (команда идет на 4 месте), не удивительно, что на молодых лидеров москвичей обратили внимание многие клубы РПЛ. «Крылья» не исключение. Интерес к Зиньковскому со стороны самарцев в «Чертаново» подтвердили, однако на этом новости о трансфере пока закончились.

На перспективу «Крылья» подписали и экс-защитника «Зенита» Максима Карпова. 23-летний футболист так и не сыграл за основную команду из Санкт-Петербурга ни одного матча, довольствуясь выступлениями за «Зенит-2» и арендами в «СКА-Хабаровск» и «Ротор».

Защитник должен поехать на зимние сборы с «КС».

Из «Зенита» с «Крылья» может перебраться и Магомед Оздоев. 26-летний полузащитник сборной России сидит в Петербурге на лавке и собирается уйти в аренду. Конкуренты у «КС» серьезные, сообщалось как минимум о четырех клубах из-за границы. Главный конкурент – турецкий «Трабзонсор».

Ушли

«Крылья Советов» зимой однозначно покинут несколько игроков. Связано это с тем, что для новичков нужно освободить место в заявке. Известно, что из Самары точно уедет 34-летний бразильский защитник Жозе Надсон. Он выступал за «Крылья» с 2013 года.

Сменит клуб этой зимой и голкипер «КС» Евгений Конюхов. 32-летний футболист недоволен игровым временем и собирается покинуть Самару в трансферное окно.