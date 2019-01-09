Что русскому хюгге? Как влиться в рабочий процесс после новогодних праздников и не сойти с ума

Салаты съедены, гости уехали, на подарки спущено три зарплаты. Как прийти в себя после праздников и не впасть в депрессию от множества новогодних обещаний, данных сдуру на корпоративах и посиделках? Корреспондент «КП - Самара» испытала на себе три философии спокойствия разных народов и посоветовалась с психологом - какая из концепций поможет дотянуть до весны.

Хюгге – лишние килограммы и залитый диван

Про хюгге так часто говорят последнее время, что я, кажется, знаю о нем все. Так что начнем с датского счастья. Чтобы не промахнуться, купила книгу по хюгге. 500 рублей. Ну ладно, чего не сделаешь ради гармонии. «Вы сидите в кресле-качалке, накрылись пушистым пледом, читаете любимую книжку и пьете какао с зефирками. Обязательно балуйте себя сладостями! За окном идет снег, и вы в гармонии с собой и миром». Звучит красиво.

Кресла-качалки нет, но и диван, наверное, сойдет. Посмотрела цены на пушистые пледы в интернете – стоит как три подарка на Новый год. После праздников я себе этого позволить не могу. Обойдемся одеялом, оно тоже мягкое. Какао взяла по акции в соседнем супермаркете. Любимая книжка, слава богу, имеется. В первый же «хюггешный» вечер залила горячим какао и книжку, и диван.

Другой совет – научиться вкусно готовить, получать удовольствие от процесса и звать гостей почаще. Вернулась с работы в 8 вечера измотанная как лошадь. Сил хватило только на то, чтобы разогреть "чебупели". О гостях и слышать ничего не хочу.

Зато несколько дней я, как того и требуют датчане, баловала себя вкусностями и булочками из любимой кулинарии. Поправилась на 2 килограмма. Ну и где тут гармония?

Комментарий психолога

Анастасия Низамова, психолог:

- Хюгге уже год как стало мировым трендом, и многие стараются ему следовать. Поэтому в магахинах появились тысячи милых и приятных мелочей, которые скупают люди, стремящиеся познать хюгге. Хюгге – это про простые радости. Не нужно излишеств и роскошеств. Наслаждайтесь тем, что есть, создавайте вокруг себя уют. Это отлично поможет войти в рабочий режим после праздников. Хюгге поможет сохранить душевное равновесие и не впасть в депрессию. Единственное, что плохо: денег на создание уюта после Нового года не будет. Так что довольствуйтесь тем, что есть.

Лагом – умеренность и дороговизна

Что тут у нас еще есть, кроме затратного хюгге? Ага, шведский лагом включает в себя умеренность во всем. «Не объедайтесь, покупайте вещи не на один раз, а качественные, которые будут долго служить, забудьте о роскоши. Заботьтесь об окружающей среде, выбирая натуральные продукты». Ну, допустим этот вариант мне подходит. Забыть о роскоши проще всего. Как можно помнить о том, чего никогда не было?

В качестве идеального примера лагома исследователи философии приводят мебель из «Икеи». Решила, что мне срочно нужна мебель оттуда. Посмотрела на цены, поняла, что у меня своя неплохая. Но не удержалась и купила коврик.

Философия лагом требует избавиться от лишних вещей – ага, разобрала шкаф. Теперь нужно куда-то деть ненужные вещи. Не знаю, как в Швеции, но у нас с этим точно проблема. Одежду на переработку принимает только один магазин. Взамен, кстати, дают скидку, 10%. Такая умеренность мне нравится. Зато можно помочь другим людям и отнести хорошие вещи в специльные контейнеры "БлагоДарю", они есть уже во многих торговых центрах. Попробовала выбросить батарейки в специальные контейнеры. Понравилось, что помогаю природе.

Сдала батарейки. Понравилось

Не переедать тоже приятно. Правда, первые пару дней было тяжело не сметать все постпраздничные закуски. Зато потом – гордость за себя. И больше не хочется есть во вселенских масштабах. А вот с натуральными продуктами тяжело. Слишком дорого стоят.

Комментарий психолога

Анастасия Низамова, психолог:

- Лагом – идеальная философия для россиян после новогодних излишеств. Во-первых, лагом не позволяет спускать деньги на всякую ерунду: всем, кто живет по лагому, это и не нужно. Во-вторых, соблюдая умеренность во всем, особенно в еде, вы быстро придете в форму. Лагом – это когда гармония наступает в момент, когда вы отказываетесь от всего лишнего. Разберите шкафы, выбросьте хлам, сдайте старую одежду в магазин. Только то, что вам нужно, не более.

Никсен – философия бездействия

На январские праздники подружка из Нидерландов приехала в гости. Рассказала ей про свои поиски счастья. Она рассказала, что у нидерландов свой способ достижения гармонии – никсен. Это философия бездействия.

- Не всегда нужна цель, чтобы что-то делать. Если нравится процесс, делай это, не думая о результате, - научила меня подружка. – Хочешь – по городу броди. Или вообще в потолок смотри. Лишь бы тебе было хорошо.

По философии никсен, главное – перестать в панике носиться и думать, чем же еще вы можете быть полезны этому миру. Оказалось, это сложно. Попробовала погулять под снегопадом, но через 9 минут поняла, что надо срочно домой, потому что готовка, стирка и глажка. Никсен не удался. На следующий день у меня впервые появилось импульсивное желание зайти в кафе, отключить телефон и посмотреть в окно. Понравилось. Это вроде бы и есть никсен.

А еще в Нидерландах есть гезеллиг – это общение только с приятными людьми. Это тоже своеобразная часть никсена. Здесь я провалилась. Не могу же я совсем не ходить на работу.

Комментарий психолога

Анастасия Низамова, психолог:

- Никсен нужен, когда мы возвращаемся домой после первых рабочих будней. Приходим – и выкидываем из головы всю работу, переключаемся на менее полезные дела. Просто наслаждаемся тем, что доставляет удовольствие. А вот стратегия не метаться от задачи к задаче очень пригодится на работе. Когда выйдете после каникул, отключите многозадачность. Если не хвататься за все сразу, влиться в рабочий процесс получится намного быстрее.

А что еще?

Рассказывает психолог Анастасия Низамова.

Сису, Финляндия

- Сису – это философия преодоления трудностей. Финны учат открывать природу, через нее учиться выносливости, упорству и мужеству. Сису больше актуальна перед новогодними праздниками, когда вокруг апокалипсис и все работают на пределе возможностей. Вот тогда да, нужно постигать сису. Для нашего менталитета после каникул важнее не трудности преодолеть, а заставить себя работать.

Икигай, Япония

- Икигай – умение находить смысл жизни во всем. Это может быть счастье большое – свершение мечты. Или материальное – высокая зарплата. А еще счастье может быть в мелочах, его мы можем создать сами. Это как хюгге, но с более бережным отношением к природе и к людям вокруг себя. Прогуляйтесь вечером , обратите внимание на солнце, вкусно позавтракайте. Запоминайте вещи, которые приносят вам удовольствие, и благодарите за них судьбу. Помните: счастье здесь и сейчас. Если у вас появится это осознание, то никакая постпраздничная депрессия вамп не страшна.

Фрилуфтслив, Норвегия

- Цель фрилуфтслива – достичь состояние гармонии с миром и с собой через сближение с природой. На мой взгляд, фрилуфтслив – оптимальный способ для проведения выходных и отпусков. Современный человек в будние часто в эпицентре событий. Он устает от круговорота мест и людей. Вот тогда помогает фрилуфтслив. Для восстановления после праздников это вряд ли поможет. Сейчас нам нужно наоборот, вернуться в рабочий ритм.