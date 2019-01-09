«Тимка испугался салютов!»: мэр Жигулевска в новогоднюю ночь помог потерявшейся таксе найти свой дом

История, напоминающая сюжет новогодней кинокомедии Тимура Бекмамбетова «Елки-3» , приключилась в городе Жигулевск Самарской области. В новогоднюю ночь на площади Мира полным ходом шли народные гуляния: песни, пляски, салюты. Поздравить горожан пришел и новый глава города Дмитрий Холин. В толпе он заметил ухоженного пса, который испуганно озирался по сторонам. Мэр не смог пройти мимо потеряшки и принялся искать ее хозяев.

На всю площадь со сцены объявили: «найдена такса, домашняя ухоженная. Хозяев просим отозваться». Но в ответ тишина. Тогда Дмитрий Холин обратился к горожанам в твиттере.

- 1 января в 0.30 во время праздника нашли таксу (кобель), без ошейника. На улице оставлять нельзя, замерзнет, - написал Дмитрий Холин. - Собака ухоженная, не агрессивная. Просьба отозваться хозяевам или тем, кто любит такс. Прошу перепост по группам в Жигулевске.

Сообщение горожане тут же распространили по другим социальным сетям. Пока хозяева не откликались, пес гостил у мэра. К счастью, долго ему гостить не пришлось, хозяйка быстро нашлась благодаря внимательным горожанам. Таксу узнали по фотографии, которую мэр разместил в своем аккаунте.

- Это такса из общежития на Пушкина 3. Можете ее отпустить, она сама домой прибежит, она всегда так делает, - оперативно откликнулась местная жительница Людмила Сурикова.

- А хозяева кто? – поинтересовался глава города, переживая, что в мороз собака на улице замерзнет.

Галина и ее любимый пес

А в это время Галина, хозяйка этой самой ухоженной таксы по кличке Тимофей, бегала по улицам в поисках своего любимца.

- Тиме полтора года, он игривый и дружелюбный. Но Тимофей у меня собственник. Для него есть только хозяйка и больше никого. Если бы он не нашелся, не представляю, чтобы с ним было бы. Слушается он только меня, а если меня нет дома, слушает сестру. Мы пришли на площадь все вместе, а потом уши в гости. Тима испугался салюта и убежал. Мы бросились его искать, но его нигде не было. Надеялись, что он прибежит домой. Я всю ночь не находила себе места, ждала его, искала, входила на улицу, звала его, - поделилась Галина. – Вдруг звонок: «У вас такса не убегала?». Я вздохнула с облегчением: «Нашелся».

Чуть позже Дмитрий Холин скромно написал в твиттере: «Благодаря Людмиле Суриковой нашлась хозяйка таксы. Собаку зовут Тима. Передали из рук в руки!».

- Прямо к подъезду приехал мужчина. Я даже не узнала в нем главу нашего города. Он передал мне Тиму. Я была счастлива. Благодарила. Тима бросился меня облизывать, как только зашел домой, стал бегать, радуясь, что дома. Я почти плакала от радости, - вспоминает волнительную встречу Галина. - Что Тиму мне привез Дмитрий Холин, я узнала через несколько дней, когда мне прислали ссылку на новость из местных СМИ. Спасибо ему большое. Сейчас Тима дома.

- Спасибо всем людям, кто делал перепост и помог этой истории завершиться благополучно! Точно: вместе мы можем больше! – поблагодарил неравнодушных горожан Дмитрий Холин. А жители Жигулевска теперь считают, то эта история вполне тянет на добрую новогоднюю сказку.