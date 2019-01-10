В споре газовщиков пострадают жители? Кому платить за газ в Самаре в 2019 году

Жители Самарской области рискуют стать заложниками конфликта интересов, возникшего между двумя крупными газовыми компаниями отрасли. Так, в конце 2018 года "Газпром межрегионгаз Самара" сообщил, что теперь все пользователи должны платить по квитанциям, которые будут выставлять именно они. Напомним, что раньше платежки приходили от СВГК и "Самарагаза". Последние в свою очередь опротестовали решение в суде. На сайте компании СВГК написано:

- ООО «Средневолжская газовая компания» информирует, что ранее заключенные договоры газоснабжения продолжают действовать в 2019 году. Передача показаний и оплату за газ – осуществляется по прежним реквизитам в адрес ООО «СВГК» и в те же сроки.

Тем временем в "Газпром межрегионгаз Самара" с этим не согласны.

- Население Самарской области получит квитанции за газ, потребленный в январе 2019 года и в последующие периоды, уже от ООО «Газпром межрегионгаз Самара». Квитанции от иных организаций-посредников незаконны, так как полномочия, предоставленные им поставщиком газа, прекращены 31 декабря 2018г, - объяснили здесь.

Что же произошло?

В компании- поставщике газа объясняют так: полномочия по сбору абонентских платежей СВГК получили по договору еще 20 лет назад. На данный момент работой посредников недовольны, особенно образовавшейся задолженностью в 700 млн рублей. В Газпром межрегионгаз Самара уверены, что смогут более эффективно собирать деньги с населения. И решили договор на 2019 год не продлять.

Компании посредники СВГК и Самарагаз действительно обратились в суд с протестом. Это произошло после получения ими уведомления от поставщика о том, что договор не будет пролонгирован.

Заседание в суде назначено на февраль 2019 года.

А что делать жителям Самары и области?

Ситуацмя выглядит странно. Компания "Газпром межрегионгаз Самара" сообщает, что будет сама поставлять газ и собирать платежи, мол, это сделает систему более прозрачной. СВГК не принимает этого решения и, возможно, готовится выставить платежки за январь. Что делать тем, кому придет две квитанции?

- Здесь все просто. В данный момент договор между компаниями не заключен. Соответственно, по платежке за декабрь вы платите по квитанции СВГК (по реквизитам), по платежке за январь - межрегионгазу. Квитанции должны принести, реквизиты поставщик должен сообщить каждому жителю. Бояться путаницы не стоит. После того, как компании разберутся в суде, они самомстоятельно разберутся в денежных делах, если вдруг все останется по-старому. Пользователей это не коснется, - объясняет руководитель регионального центра общественного контроля ЖКХ Виктор Часовских.

В компании "Газпром межрегионгаз Самара" также просят обратиться в абонентские отделы и заключить прямой договор. Узнать адреса отделов можно по телефону горячей линии: 8 (800) 775-11-81. Пока непонятно, не пострадают ли от этих действий жители отдаленных населенных пунктов, малых сел и деревень и где конкретно будут открыты абонентские отделы. Пока что на сайте имеются только адреса Центрального офиса в Самаре, абонентских центров в Жигулевске и Сызрани.

А что будет делать СВГК?

Поставщик газа также сообщил, что компании-посредники продолжат заниматься обслуживанием газового оборудования и жителей области, как они это делали раньше.