Жители Самарской области получат новые квитанции на оплату газа

Ту же сумму - на другой расчетный счет

Под занавес года традиционная заключительная пресс-конференция генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Самара» Андрея Кислова была посвящена не итогам деятельности предприятия, как обычно, а важному объявлению: с 1 января предприятие забирает полномочия по сбору платежей у своих агентов и переходит на прямые договоры с потребителями - физическими лицами. Сбором средств за газ с населения до последнего времени занимались компании ООО «СВГК» и АО «Самарагаз».

- Полномочия по сбору платежей СВГК и Самарагазу были нами делегированы более 10 лет назад, - рассказал Андрей Игоревич. - В результате деятельности этих компаний возникла просроченная дебиторская задолженность за потребленный газ в размере около 700 миллионов рублей. Компании не до конца выполняли свои функции добросовестных агентов. В связи с этим «Газпром межрегионгаз Самара» возвращает эту функцию себе и будет напрямую собирать платежи, что позволит сделать систему более прозрачной и эффективной.

С этой целью во всех муниципалитетах Самарской области будут открыты абонентские пункты «Газпром межрегионгаз Самара» по работе с населением. Их адреса и график работы разместят на сайте компании samararegiongas.ru и в средствах массовой информации. Изменения коснутся всех жителей региона. Поэтому в компании просят: прежде, чем оплачивать счет с 1 января, проверьте реквизиты в квитанции.

- Квитанции за январь все жители Самарской области получат с реквизитами ООО «Газпром межрегионгаз Самара» и должны платить за газ на расчетный счет этой компании, - поясняет Андрей Кислов. - В случае получения дублирующих квитанций от СВГК и Самарагаза платежи за январь и последующие месяцы, сделанные в адрес этих компаний, в счет оплаты газа зачислены не будут и приведут к образованию долга. С начала 2019 года всем абонентам Самарской губернии мы предлагаем заключить договор на поставку газа с ООО «Газпром межрегионгаз Самара» в соответствии с нормами действующего законодательства РФ. Абонентам, имеющим приборы учета газа, необходимо ежемесячно, до окончания расчетного месяца, предоставлять в ООО «Газпром межрегионгаз Самара» текущие показания счетчика.

Андрей Кислов предупреждает: с 1 января 2019 года потребители газа должны платить поставщику без посредников.Фото: Алексей БУЛАТОВ

По словам Андрея Игоревича, кроме расчетных счетов, ничего не изменится. На размере платежей переход никак не отразится - ни в меньшую, ни в большую сторону. Деньги, которые компания тратила на услуги агентов, пойдут на работу собственной абонентской службы. Ее главная задача - со временем свести на нет сложившуюся дебиторскую задолженность. По завершении 2018 года ООО «Газпром межрегионгаз Самара», ООО «СВГК» и АО «Самарагаз» по каждому потребителю подпишут документ, позволяющий поставщику газа самостоятельно требовать с потребителей, накопивших задолженность, ее сумму. Газовики считают, что, расплачиваясь напрямую с поставщиком, жители губернии повысят свою платежную дисциплину.

- Суть в том, что существующий договор предусматривал для агента функцию по сбору денег с населения, но не учитывал экономических санкций за низкое качество этих сборов, - говорит Андрей Игоревич. - Никаких финансовых потерь за несоответствие собранной суммы стоимости реализованного газа агент не нес. И это, конечно, неправильно - если взялся за работу и не выполнил ее, нужно отвечать.

Все вопросы, которые могут возникать у потребителей в процессе перехода на прямые расчеты с поставщиком газа (например по автоплатежам), можно будет решить в колл-центрах, которые организует ООО «Газпром межрегионгаз Самара», или с контролерами - им предстоит в ближайшее время плотное общение с населением. Сотрудники компании будут во время обходов заключать договоры с абонентами (если жители к тому моменту не успеют их заключить в офисах предприятия). Впрочем, если в квартире или доме есть газ, потребитель и поставщик автоматически становятся сторонами договора.

- Никаких перебоев с поставкой газа населению у нас не будет, - подчеркнул генеральный директор предприятия. - С СВГК и Самарагазом мы не расстаемся: продолжим совместную работу по внутридомовому газовому оборудованию, отключению должников. Просто считаем, что работу с дебиторкой и долгами своими силами сделаем лучше, потому что кровно заинтересованы в получении этих денег. Агенты в 2014, 2015, 2016 годах приращивали до 100 миллионов дебиторской задолженности, Газпром посчитал, что пора эти деньги возвращать.

Долги есть - инвестиций нет

Решение не случайно: Самарская область вошла в пятерку самых крупных должников по газу среди всех субъектов Российской Федерации. Между тем, платежная дисциплина - первый из критериев, определяющих объем инвестиций на реализацию программы газификации Газпрома в регионах. По этой программе, например, в нашей губернии не так давно построен газопровод Винтай - Самара, повысивший надежность газоснабжения областной столицы. Любой недосбор денег не лучшим образом отражается на программе газификации, тогда как общий долг потребителей губернии - юридических и физических лиц - на сегодняшний день превысил 2,5 миллиарда рублей. Но, несмотря на внушительность суммы, газовики смотрят вперед с оптимизмом и верят, что задолженность будет уменьшаться, а сознательность земляков - расти.

- От всей души поздравляю всех жителей Самарской области с наступающим Новым годом! - улыбается Андрей Кислов. - Желаю здоровья, благополучия, счастья и успехов во всех делах. Пусть Новый год принесет вам только хорошее, доброе, светлое!

С праздником, друзья!

НАША СПРАВКА

ООО «Газпром межрегионгаз Самара» является основным поставщиком газа на территории Самарской области. Компания как самостоятельное юридическое лицо существует с 2001 года. На сегодняшний день потребителями компании являются более 4,5 тысячи промышленных предприятий и более 1 млн абонентов-физических лиц. За последнее время просроченная задолженность за газ всех категорий потребителей из года в год составляет около 3 млрд рублей. Большая ее часть приходится на промышленные предприятия, теплоснабжающие организации, управляющие компании и бюджетные организации. Просроченная задолженность такой категории потребителей как население приближается сегодня к

700 млн рублей.