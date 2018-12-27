АО «Российский аукционный дом» сообщает

Лот №1:

Объект 1: ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОФИС №8212/0113, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, назначение: нежилое здание, площадь: 943,50 кв.м, этажность: 4, подземная этажность: -1, литера: А1, инвентарный номер: 0003419, расположенный по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Комсомольский р-н, ул. Матросова, д. 21б, c кадастровым номером 63:09:0201057:14707;

Объект 2: Земельный участок (землепользование), назначение: земли населенных пунктов, для дальнейшей эксплуатации дополнительного офиса №8212/0113, специализированного по обслуживанию физических лиц, площадь: 1 138,00 кв.м, расположенный по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Комсомольский р-н, ул. Матросова, д. 21Б, кадастровый номер 63:09:0201057:878;

Объект 3: 8213-w-Металлическое ограждение по границе земельного участка 8213/0113 г. Тольятти, ул. Матросова, 21б, ООО «АРТ-Строй»2, количество секций 19 штук, общая длина 48,47 м., высота секций 1,83-1,85м., ширина 0,49-2,99м., инвентарный номер 604000031137W01

Начальная цена Лота №1 – 19 407 744 руб., с учетом НДС. и включает в себя:

Начальная цена Объекта 1 – 17 644 476 руб., с учетом НДС.

Начальная цена Объекта 2 – 1 639 200 руб., НДС не облагается.

Начальная цена Объекта 3 – 124 068 руб., с учетом НДС.

Минимальная цена Лота №1 – 14 555 808 руб., с учетом НДС 18%. и включает в себя:

Минимальная цена Объекта 1 – 13 233 357 руб., с учетом НДС.

Минимальная цена Объекта 2 – 1 229 400 руб., НДС не облагается.

Минимальная цена Объекта 3 – 93 051 руб., с учетом НДС.

Сумма задатка – 1 455 580 руб. 80 коп.

Шаг аукциона на повышение – 485 193руб. 60 коп.

Шаг аукциона на понижение – 970 387 руб. 20 коп.

Имущество находится на торгах для передачи помещений в аренду.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц.

Оплата цены продажи Объектов производится Покупателем (Победителем аукциона, единственным участником аукциона) путем безналичного перечисления денежных средств на счет Доверителя в срок не позднее «15» октября 2019г.

Не позднее «31» октября 2019г., при условии поступления на счет Доверителя в полном объеме денежных средств в оплату стоимости Объектов, Доверитель передает Объекты Покупателю по акту приема-передачи.