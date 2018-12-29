Снегурочку поселят около "Самара Арены": как "Последнюю милю" готовят к Новому году уже сейчас

Новый год 2019 горожане смогут встретить около "Самара Арены". Вариант для тех, кому не хочется ехать в центр, но и дома сидеть не хочется. Хотя елки и новогодние представления будут почти во всех городских районах, организаторы, прямо сейчас обустраивающие "Берендеево царство" около самарского стадиона, надеются, что сотни горожан приедут именно к ним.

Схема Последней мили "Самара Арены"

Для этого в администрации обещают организовать хорошее транспортное сообщение: кроме традиционных маршрутов автобусов и трамваев, от площади Кирова и от Красной Глинки сюда пустят специальные шаттлы. Садитесь - и мчитесь прямо до последней мили. Стоит помнить: все это будет доступно с 31 декабря. Пока что доехать можно до агропарка на 14 трамвае или 295 маршрутке. Но только для того, чтобы прогуляться по снежку: объекты еще не работают, готова только елка и терем Снегурочки.

Теремок небесно-голубого цвета пока пустуетФото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Если на площади Куйбышева главный персонаж - Дед Мороз, у него и усадьба своя есть, то около "Самара Арены" гостей будет встречать Снегурочка. Дедушка к ней в гости наведается, но не слишком часто.

Снегурочка будет жить в сказочном лесу: как встретить Новый год на "Самара Арене" 00:00 00:00

Пространство вокруг домика чистят от снегаФото: Ольга АФАНАСЬЕВА

- Мы решили, что Снегурочка должна жить в лесу, рядом с ее друзьями - птичками, белочками. Терем поделен на две части, в одно расположена Почта Деда Мороза. Во второй - жилище Снегурочки, - говорит архитектор Михаил Журавлев. Теремок небесного цвета - творение его рук и ума.

Из окна дома Снегурочки видны зимние пейзажиФото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Жилище Снегурочки расположено чуть вдали от дороги Последней мили. Вся она превратится в Тропу Сказок. Здесь установят световые фигуры, которые будут вести в гости к внучке Деда Мороза.

Пока что украшениям еще не нашли местаФото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Терем получился восхитительный: трехкомнатный, одна его часть отдана под Почту Деда Мороза. Внутри - диван, сундук, украшения. Организаторы обещают, что встречать гостей будут сказочные персонажи. Какие именно - секрет. Сейчас внутри терема пахнет деревом и еловыми ветками и уходить отсюда совсем не хочется.

Рядом с теремом еловый лес, правда, елки привезенные. А напротив - каток, рядом с ним - прокат коньков. И туалеты, кстати, тоже недалеко - работают даже в непогоду.

Сцену уже устанавливают около Gate 2Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Главная сцена, где пройдут все концерты, располагается прямо около Gate 2 стадиона. Здесь выступит Дмитрий Храмков, баянист, чемпион по баяну, современные зажигательные коллективы. А на экранах по бокам будут показывать мультфильмы.

Елку на Последней миле уже поставилиФото: Ольга АФАНАСЬЕВА

А еще на Последней миле уже появилась елка. Вот она полностью готова, зажглись гирлянды. Сама елка высотой 25 метров (вместе с подиумом), еще три метра - звезда на макушке. В этот раз "Самара Арена" снова на высоте: елка здесь выше, чем на площади им. Куйбышева. Конечно, елка искусственная, но заснеженные лапы выглядят вполне натурально. Ночью все будет искриться и сверкать.

Елку уже нарядили и даже гирлянды на местеФото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Кстати, горожан обещают сытно кормить: в новогоднюю ночь будут работать фудтраки, ярмарка. Будут слабости, напитки, в том числе и согревающие. Но горожан все равно просят одеваться теплее: синоптики обещают до -19 градусов мороза.

- Мы подготовили такую программу, чтобы никто не замерз. Много музыки, любимых всеми новогодних хитов разном исполнении и обработки. Никто не будет долго стоять на месте! - обещает режиссер-постановщик Татьяна Семенова.

Туалеты будут работать все праздникиФото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Полную программу того, что будет происходить на "Самара Арене" смотрите здесь.

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Что запрещено к проносу на «Последнюю милю» 1 января, 7 и 8 января

- Оружие любого типа, в том числе самообороны, и боеприпасы, колющие или режущие предметы, другие предметы, которые могут быть использованы в качестве оружия, взрывчатые, ядовитые, отравляющие и едко пахнущие вещества, радиоактивные материалы.

- Огнеопасные и пиротехнические вещества или изделия (за исключением спичек, карманных зажигалок), включая сигнальные ракеты, файеры, петарды, газовые баллоны и предметы (химические материалы), которые могут быть использованы для изготовления пиротехнических изделий или дымов.

- Иные вещества, предметы, изделия, в том числе самодельного изготовления, использование которых может привести к задымлению, воспламенению.

- Устройства и изделия, в том числе самодельного изготовления, не являющиеся пиротехникой, применяющиеся для разбрасывания, распыления различных материалов и веществ (пневмохлопушки).

- Красящие вещества.

- Алкогольные напитки любого рода, наркотические и токсические вещества или стимуляторы.

- Напитки в стеклянной или жестяной таре более 0,5 литра.

- Металлические термосы.

- Пропагандистские материалы экстремистского характера или содержащие нацистскую атрибутику или символику либо атрибутику или символику экстремистских организаций.