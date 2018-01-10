2018-12-29T18:57:23+03:00
Происшествия

В Самарской области сотрудники полиции спасли мужчину из горящей «шестерки»

Вазовская легковушка загорелась прямо на ходу, а у водителя не было с собой огнетушителя [фото]
Мария ШЕСТЕРИКОВА
Поделиться:
У водителя не было огнетушителя, поэтому ему повезло, что пришли на помощьУ водителя не было огнетушителя, поэтому ему повезло, что пришли на помощь
Изменить размер текста:

Необычное ЧП произошло в Самарской области 29 декабря. С утра наряд ДПС капитан полиции Сергей Максимчев и лейтенант Сергей Зрелов патрулировал улицы села Красный Яр. Около дома по адресу ул. Комсомольская, 1 полицейские заметили, что им навстречу едет горящая «шестерка». Тогда они взяли огнетушитель из служебного автомобиля и побежали на помощь водителю, который даже не понял, что произошло.

Полицейские смогли остановить возгорание моторного отсека и не допустили распространения огня. Почему загорелась «шестерка», неизвестно. По предварительной информации, произошло возгорание топливной системы авто.

Почему загорелся автомобиль, неизвестно

Почему загорелся автомобиль, неизвестно

Как выяснилось, своего огнетушителя у водителя не было. Местному жителю за рулем повезло, что рядом оказались сотрудники правоохранительных органов. К счастью, в пожаре никто не пострадал.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Хоккеисты ЦСК ВВС впервые за многие годы ушли на новогодние каникулы без долгов по зарплатам
Баскетболисты «Самары» проиграли «Нижнему Новгороду» и вылетели из Кубка России
В Самаре ищут водителя, который сбил на Безымянке 9-летнего мальчика
Министр транспорта региона: электрички до Курумоча не отменят, просто скорректируют маршрут
В аварии около Курумоча пострадали четыре человека
Смертельное ДТП под Самарой: водитель «семерки» погиб
«Это наша семейная реликвия»: житель Самарской области пытался вывезти старинный крест в Израиль
Новый год в Самаре будет бесснежным, а 1 января снова пойдет снег
Самолет из Краснодара не долетел до Самары и сел в Астрахани
В Самарской области «Гранта» влетела в столб
В Самарской области произошло ДТП около станции переливания крови
В Самаре осудят преподавателя, который брал взятки за оценку «хорошо»
В Самаре появится трамвайный маршрут, который будет ездить без кондуктора
На зимних каникулах самарцев научат играть в керлинг
В Самаре отменяют аэроэкспресс до Курумоча