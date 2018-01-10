В Самарской области сотрудники полиции спасли мужчину из горящей «шестерки»

Необычное ЧП произошло в Самарской области 29 декабря. С утра наряд ДПС капитан полиции Сергей Максимчев и лейтенант Сергей Зрелов патрулировал улицы села Красный Яр. Около дома по адресу ул. Комсомольская, 1 полицейские заметили, что им навстречу едет горящая «шестерка». Тогда они взяли огнетушитель из служебного автомобиля и побежали на помощь водителю, который даже не понял, что произошло.

Полицейские смогли остановить возгорание моторного отсека и не допустили распространения огня. Почему загорелась «шестерка», неизвестно. По предварительной информации, произошло возгорание топливной системы авто.

Почему загорелся автомобиль, неизвестно

Как выяснилось, своего огнетушителя у водителя не было. Местному жителю за рулем повезло, что рядом оказались сотрудники правоохранительных органов. К счастью, в пожаре никто не пострадал.