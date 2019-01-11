2019-01-11T15:04:08+03:00
Общество

Ты туда не ходи! Кто и как борется в Самаре с опасными сосульками и заснеженными крышами

Журналисты "Комсомолки" выясняли, много ли в Самаре осталось опасных крыш и ледяных навесов
Михаил ГОРЮНОВ
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Будьте внимательные и поднимайте голову!Будьте внимательные и поднимайте голову!Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Настоящая зима в Самарской области только начинается. Время лепить снеговики, кататься на лыжах и коньках - не только прекрасно, но и опасно. Громадные сосульки, заснеженные крыши, наледи - все это может травмировать, и, как показывает практика, даже убить. Так что у служб благоустройства горячий период. Ведь на все жалобы горожан нужно быстро реагировать. Самое главное - понять, кто и где недоработал.

За козырьки и балконы отвечаем сами

- За очистку кровель у нас отвечают управляющие компании. За козырьки и балконы сами собственники, - рассказывает заместитель руководителя управления эксплуатации ЖКХ департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары Сергей Мухранов. - Всего по городу насчитывается 7083 кровли, на текущий момент у нас очищено 73%.

В бригаде от управляющих компаний работает несколько человек - одни занимаются чисткой, другие контролируют процесс Фото: Михаил ГОРЮНОВ

В бригаде от управляющих компаний работает несколько человек - одни занимаются чисткой, другие контролируют процессФото: Михаил ГОРЮНОВ

Как отметил чиновник, обычно в день работает более 100 бригад. Согласно статистике - вполне продуктивно. Так, только 10 января были очищены от снега и сосулек 444 кровли.

А сегодня рабочие на посту снова. Актуально чистить дома в период оттепели, когда нет серьезных осадков. Впрочем, проблемы стараются решать по мере поступления обращений от граждан.

Тем временем в твиттере горожане и в самом деле жалуются. Например, нарекания вызавл дом на Агибалова, 11 - здесь на крыше огромные сосульки, а тротуара нет.

В твиттере жалуются на сосульки

В твиттере жалуются на сосульки

Дома не запускаем!

- Не запускаем дома! Работали все каникулы! - уверяет рабочий бригады от УК "Алком-Гарант", параллельно контролируя процесс очистки крыши дома № 10 на проезде Митирева. - Здесь вот жители пожаловались на снежные сходы, а так по району бывают и сосульки, и заледенелые дороги.

На крыше несколько сотрудников бригады. Справляются руками и лопатой. Участок, где проводится чистка, огорожен специальной лентой.

Глава Октябрьского района Александр Кузнецов подтверждает, что и проезд Митирева, и другие адреса не остаются без внимания.

- Это одно из важнейших направлений работы администрации сегодня и, соответственно, управляющих районами. За каждой УК в среднем 10-15 домов. Мы следим за каждым управляющим и ТСЖ. Сосульки и наледь сбивают с помощью техники, не только вручную, - говорит Кузнецов. - Вот завтра сильные ветер и возможен сход снега, у нас 506 кровель в районе, будем отслеживать ситуацию.

По словам Александра, тех, кто нарушает сроки или игнорирует требования, наказывают - совместно с ГЖИ привлекают к административной ответственности. Только в 2019 году проверочных материалов по району собрано уже 40.

#ОпасныйЛед

Общественники призывают горожан обращаться к ним, если администрация плохо справляется Фото: Михаил ГОРЮНОВ

Общественники призывают горожан обращаться к ним, если администрация плохо справляетсяФото: Михаил ГОРЮНОВ

Среди тех, кого проблемы сосулек и заснеженных крыш касаются меньше всего - жители Ленинского и Самарского районов. Это объяснимо, ведь там много низких домов. В остальных сложности порой возникают.

За безопасностью жителей следят и общественники. На днях стартовала традиционная акция Общероссийского народного фронта - опасный лед.

- Ее цель - реагировать на сосульки и обледенелые тротуары. Потому что от этого есть пострадавшие. В социальных сетях любой житель города фотографирует проблемное место и публикует его с хэштегом #ОпасныйЛед. Можно также присылать материал на нашу почту - org63@onf.ru, - делится член местного штаба ОНФ Вадим Нуждин. - И люди отзываются. Мы в свою очередь призываем должностных лиц решать проблемы. Адрес известен, должностное лицо связывается со структурой, которая за участок отвечает, и та выполняет работу. Обратная связь у нас налажена и с каждым годом на жалобы стараются реагировать более оперативно.

Люди жалуются на сосульки на Молодогвардейской Фото: соцсети

Люди жалуются на сосульки на МолодогвардейскойФото: соцсети

Только за 11 января самарским "фронтовикам" пришло несколько жалоб. Две из них - с дислокацией на Молодогвардейской. На доме № 135 гигантские сосульки, угрожающие прохожим. А у дома № 196 опасность представляет пешеходная зона. Коммунальные службы об этом уже успели уведомить.

Всплеск активности по жалобам в ОНФ ожидают на выходные. Это не случайно, ведь согласно прогнозам синоптиков ожидаются сильный снег, метель, снежные заносы, сильные порывы ветра. И далеко не факт, что коммунальщики успеют вовремя справиться.

Тем не менее, специалисты советуют и людям не забывать о своем здоровье - не ходить по огражденным лентой местам и скользким тротуарам, а также под крышами с гигантскими сосульками и снегом. Будьте осторожны!

Чистка снега с крыши в Самаре.Михаил ГОРЮНОВ

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