Любовь или преступление? 17-летняя студентка из Самары на 10 дней пропала вместе с рабочим, делавшим ремонт в ее доме

Исчезновение 17-летней Айшан К., скромной студентки медицинского колледжа, удивило многих. Одетая в зеленое платье девушка из примерной семьи уроженцев ближнего зарубежья в первый день зимы — 1 декабря — вышла после занятий из своего учебного учреждения, расположенного в центре города, и вскоре перестала выходить на связь с родными. Через 10 дней «Лиза Алерт» отчиталась — «Найдена. Жива», а теперь все может закончиться делом об изнасиловании.

Зеленое платье и строгие нравы

— Ее искали волонтеры и полиция. Для родителей это исчезновение было настоящим шоком — раньше Айшан не пропадала. Да и вообще в этой азербайджанской семье весьма строгие нравы, и то, что дочка не вернулась домой ночью — больше потрясение, — рассказывают корреспонденту «Комсомольской правды — Самара» правоохранители, разбиравшиеся в этой ситуации.

17 лет лет на вид, рост — 160 см, среднее телосложение, карие глаза, темные волосы, бежевый пуховик, зеленое платье и студенческий — ориентировку дали во всех социальных сетях. Листовки висели и в общественных местах. Пропажа несовершеннолетних — это всегда серьезно.

Сутки, вторые, третьи... Напряжение нарастало с каждым днем, а от девушки ни слуху ни духу. Родня Айшан в отчаянии. Дошло до того, что брата пропавшей не отпускали на учебу. А версии стали появляться одна страшнее другой.

— Мужчина рядом работает, всегда торгует арбузами и фруктами, частый посетитель нашего магазина. Приходил, плакал, говорил, что украли его племянницу. Тогда я узнала об этой девочке, — делится с журналистом «Комсомолки» местная жительница Татьяна.

Любовное письмо о молодом рабочем

В то же время силовики не сидели сложа руки и проверяли всех подряд. И зацепка появилась. Да такая, что вспоминаются шекспировские сюжеты.

Сейчас следователи разбираются, что случилось со студенткойФото: соцсети

— В доме в Октябрьском районе, где проживает семья Айшан, делали ремонт. Несколько рабочих, молодые мужчины, тоже уроженцы ближнего зарубежья, — говорит источник, близкий к следствию. — Что-то, видимо, произошло, может один из них подмигнул девушке, пообещал большой любви и они договорились о встрече.

Такой вывод оперативники сделали не случайно. Сыщикам попало в руки письмо, которое оставила Айшан дома. Самая настоящая исповедь, полная чувств и эмоций, очень поэтично описанная. И главное — она указала путь, в каком направлении двигаться борцам с преступностью.

Все дороги вели к разнорабочему Магомеду (имя изменено). К нему нагрянули стражи порядка и потребовали признаться — где девушка? Более того, речь зашла о том, чтобы возбудить на трудягу статью убийство. Не исключалось, что пропавшая мертва.

— Но где-то через полчаса Айшан вышла на связь. Позвонила и сказала, что все с ней в порядке. Она дома. С Магомеда подозрения тогда сняли. С девушкой общался инспектор по делам несовершеннолетних, — объяснили знакомые с ситуацией люди.

«Кричит и никого к себе не подпускает»

Казалось бы, все закончилось, но не тут-то было. Спустя несколько дней в органы поступило заявление от семьи Айшан, в котором сказано, что ее похитили и изнасиловали, добровольно она ни к кому не уходила.

— Мне рассказали, что беднягу положили в больницу. Айшан лежит, кричит, никого к себе не подпускает. Что виноват во всем рабочий, который делал у них ремонт. Версия ее близких — преступление. Но, может быть, ей ничего не разрешали, она сама сбежала? — предполагает Ирина П., знающая семью студентки.

Сейчас в перипетиях этой странной истории разбираются следователи.

— Проводится проверка в порядке статьи 144 УПК РФ — по сообщению о совершенном преступлении. Заявление поступило от родственников девушки. Процессуальное решение еще не принято, уголовное дело не возбуждено, — прокомментировала «Комсомолке» старший помощник руководителя СУ СК Самарской области Елена Шкаева.

Никаких обвинений никому пока не предъявлено. Магомед ждет своей участи. Претензий в свой адрес не признает, уверяет, что никого не похищал и ни над кем не издевался.

Айшан Алиева до сих пор в розыскеФото: соцсети

Интересно, что вскоре после объявления в розыск Айшан К. в Самаре пропала еще одна 17-летняя девушка с таким же именем. Айшан Алиеву ищут с 5 декабря. Согласно ориентировкам «Лизы Алерт», успехом эти поиски не завершились до сих пор.

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