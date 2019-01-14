«Операция длилась пять часов, и он выдержал!»: Пользователи соцсетей за четыре дня собрали деньги на операцию для ребенка матери-одиночки из Самары

Алена Ромашина - улыбчивая и жизнерадостная мама двоих детей – 9-летнего Ярослава, и пятилетней Софьи, работает воспитателем в детском саду, платит ипотечный кредит. Глядя на фото этой семьи, не подумаешь, что им пришлось пережить тяжелые дни.

Ярослав родился с аномалией развития позвоночника: у него несколько клиновидных позвонков, уплотненные и сросшиеся позвонки в поясничном отделе. Все это приносило ребенку боль, сковывало движение. Врачи предупреждали: если это не скорректировать вовремя последствия могут негативно сказаться на работе сердечно-сосудистой системы и легких.

- Мы стояли в очереди на квоту на операцию. Но когда мы уже должны были ехать в Санкт-Петербург, узнали, что с сына сняли инвалидность. На мои возмущения мне сухо отвечали: «у вас идут ухудшения, но очень незначительные». Все лечение должно было быть бесплатным для ребенка с инвалидностью. А так оно было нам не по карману. И если операцию соглашались провести все-таки без денег, то дорогу, проживание и покупку корсета специального мы бы не потянули. Один только корсет стоил 45 тысяч, - вспоминает Алена. Она писала апелляцию, медики собрали еще одну комиссию.

Ярослав - стойкий оловянный солдатикФото: СОЦСЕТИ

- Мы долго ждали, заседание шло более 2,5 часов, но мы все равно получили отказ. Нужно было ехать в Москву с жалобой. На тот момент, как раз вступил в силу новый закон по инвалидности, и у всех подряд стали снимать статус «инвалида». Я билась как рыба об лед, - до сих пор вспоминает эту историю со слезами на глазах Алена.

На помощь родных рассчитывать не приходилось. Родители и так помогали всем, чем только могли. А муж Алены семью оставил – не перенес тяжкого бремени - воспитывать детей с особенностями развития (младшая дочь страдает аутизмом).

- Сейчас он в местах лишения свободы. На алименты я не подавала, потому что он грозился, что в старости потребует их с детей, - неохотно рассказывает Алена.

Две пенсии по инвалидности, зарплата воспитательницы детского сада – весь доход семьи. В отчаянии женщина написала пост в социальных сетях. Надежда на помощь была слабой – все-таки в Самару она приехала уже студенткой педагогического университета, знакомых немного.

То, что произошло потом, стало для Алены настоящим чудом. Призыв о помощи Алена разместила 24 сентября, а уже 28-го числа у нее на счету была необходимая сумма – больше 80 тыс. рублей.

Больше всего помогли бывшие одноклассники женщины из города Кузнецк Пензенской области.

- Еще немного я накопила сама. Мы смогли купить Ярославу корсет, месяц жить в Петербурге. А в декабре сыну сделали операцию, которая длилась пять часов подряд. Ему потребовалась донорская кровь.

- Он у меня такой, как стойкий оловянный солдатик. Все это перенес по-мужски. Перед операционной держалась изо всех сил, понимала, что не стоит плакать при ребенке, - вспоминает Алена. - Сын держал меня за руку и повторял: «Я все выдержу!».

После операции в реанимации ни слёз, ни жалоб я от него не услышала. Он всё терпел, делал, как положено, морщился от боли, но ни разу не заплакал.

Год Ярославу нельзя было сидеть. Тут на помощь пришли бабушка и дедушка. Они все время были рядом. Оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком, да еще и на год, Алене никто бы не предоставил.

- Сейчас ему уже можно и сидеть, и двигаться. В школу он не ходит, учится на дому. Школа, общение это хорошо, но на переменах дети так бегают, толкаются, в нашем случае это может быть опасным, - делится Алена. – Я работаю или в первую смену с 7 до 13,или во вторую - с 12 до 19, то есть, полдня я с ним, потом убегаю. Купила микроволновку, чтобы он мог себе разогреть покушать, чайник электрический. Дочка со мной в саду. Как-то справляемся.

Ярослав очень любит конструктор Лего, очень хочет на кружок по робототехнике из Лего, пока у Алены нет возможности возить его на занятия, но она теперь она уверена, любую проблему можно решить.

- Сейчас нам снова вернули статус инвалида. Готовимся к еще одной операции по квоте, но там уже и дорога оплачивается, и корсет. Новый корсет заказали, потому что ребёнок растёт, уже за счет государства. Сейчас мы ездим в Тольятти раз в 2 месяца на коррекцию этого корсета. В Самаре таких специалистов пока нет, – делится Алена. – Всем, кто оказался в сложной ситуации хочу сказать: не стоит опускать руки никогда, а людям нужно доверять. Порой, помощь приходит, откуда не ждёшь. Огромное всем спасибо! Верьте в людей!