Самару занесет снегом: МЧС просит горожан посидеть дома в выходные

В Самару возвращаются снегопады. Горожанам и уборочной технике погода дала немного отдохнуть – буквально в течение нескольких дней. И вот уже в эти выходные регион снова окутает снежная пелена. Как сообщила начальник отдела метрологического отдела ФГБУ «Приволжского УГМС» Татьяна Кожевникова в регионе будет облачная погода, местами пройдет мокрый снег и разыграется метель. Непогода разгуляется в ночь с 11 на 12 января.

- Снегопад в Самарской области начнется примерно в 00:00 часов. Порывы ветра в это время могут усилиться до 15–20 метров в секунду. Температура воздуха составит от -9 до -14 градусов, — пояснила Татьяна Кожевникова. – Днем снег продолжится, температура воздуха при этом будет от -0 до +1 °C. Ожидаются снежные заносы.

Готовиться к непогоде в регионе начали заранее: в пятницу прошло совещание МЧС, минтранса и глав районов.

- Обращаю внимание, что неблагоприятные погодные условия будут касаться южных, восточных районов, а также центральной части, в частности городов Новокуйбышевск, Самара, Чапаевск, Кинель, - заострил внимание начальник Главного управления МЧС России по Самарской области Олег Бойко.

В преддверии грядущего снегопада глав районов попросили обратить особое внимание на состоянии дорожной сети и привести в готовность все снегоуборочную технику. Как отметил Иван Пивкин, при необходимости будет произведена передислокация сил, и снегоуборочные машины из северный районов могут быть оперативно перекинуты в южные.

- Хотелось бы попросить глав районов и городов, при возникновении пробки на дорогах областного и федерального значения требуем оперативно выходить на связи, обращаться в ГИБДД для ограничения движения на этом участке, чтобы в дальнейшем затор не развивался, а до этого совместно продумывать пути объезд, - подчеркнул Иван Пивкин.

Для обеспечения безопасности автомобилистов на трассах сотрудники МЧС развернут три мобильных пункта обогрева, они будут размещены на тех участках, где чаще всего происходят заторы на участках областных трасс. Также организовано взаимодействие с подразделениями ФКУ "Федеральное управление автомобильных дорог "Большая Волга" Федерального дорожного агентства, которые занимаются расчисткой дорог.

- Жителей Самарской области просим по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте до улучшения погодных условии, которые мы ожидаем к утру воскресенья, - обратился к жителям региона Олег Бойко.