2019-01-11T17:43:17+03:00
Общество

За площадью Кирова уже не Самара? В Минтрансе не могут повлиять на выросшие цены в 126 и 480 автобусах

Жители Зубчаниновки и Кировского района пожаловались, что проезд на пригородных маршрутах сильно подорожал, а им предложили не пользоваться ими в поездках по городу
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самаре жители жалуются на удорожание проезда в 126-мВ Самаре жители жалуются на удорожание проезда в 126-м
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Пригородные маршруты не для всех

В Самаре снова вспыхнул транспортный скандал. Теперь возмутились жители города, которые пользовались маршрутом №126 для того, чтобы доехать, например, от ж/д вокзала до остановки Хлебозавод. Если еще до 31 декабря это неблизкое путешествие через все пробки обходилось им в 25 рублей, то теперь заплоитить приходится 50 рублей!

- Когда мне первый раз водитель объявил это, я подумала - ошибка какая-то, - говорит Ксения Малыгина. Она работает менеджером в компании, которая находится недалеко от "Аквариума". Девушка постоянно ездит на работу именно на этой маршрутке.

- 217-й едет в сторону Авроры. Вариантов уехать из наших краев на самом деле не так уж и сного. А идти пешком от площади Кирова - страшно и в мороз не самый подходящий вариант, - рассказала девушка.

Водители в автобусе №126 объяснили: да, стоимость проезда в самом деле выросла. Теперь поездка по городу - это только поездка до площади Кирова. Дальше по мнению перевозчика "АвтоМикс" - уже не Самара.

- Да, стоимость проезда увеличена, мы уведомляем об этом в маршрутном автобусе, висит объявление. Мы работаем на междугородние перевозки в первую очередь, - объяснили в компании.

На недовольство жителей отреагировали в минтрансе, но помочь ничем не смогли. Чиновники обяъснили: все пригородные маршруты в частных руках и не подлежат государственному регулированию. И перевозчики могут самостоятельно устанавливать тарифы, никого не уведомляя и не советуясь ни с кем. Да и вообще, по мнению сотрудников министерства, ездить на таких маршрутках в городе незачем:

- Также обращаем Ваше внимание, что маршруты №№ 126С, 126Ю и 480 открыты для обеспечения перевозок в пригородном сообщении, а не в городском.

Эту позицию поддержал и общественник, транспортный эксперт Андрей Ишмуратов. Он считает, что большое количество городских пассажиров затрудняет работу маршрута, так как ему часто приходится останавливаться, на это тратится время. Соответственно, теперь и на 126, и на 480-й будут ездить только жители Кинеля, Смышляевки, Петра-Дубравы. Вот только непонятно, что делать тем, кто пользовался этими маршрутами для городских поездок.

Зубчаниновку отрезали от города!

Еще больше недовольства у жителей Зубчаниновки - они и так уже привыкли к тому, что отрезаны от города и ходит у них практически только коммерческий транспорт. И тут - новый удар.

- Я живу на Товарной, а работаю в центре города, около ул. Полевая. Каждый день езжу от остановки "Магазин" сначала до "Безымянки", потом пересаживаюсь на метро. Расходы были большие: 25 или 30 рублей на маршрутке и 25 - за метро. У меня до дома ходят маршрутки №217, 253 - это из городских. Есть еще муниципальные автобусы №7, 75 - это вообще транспорт-невидимка. А у меня дочка тоже ходит в танцевальную студию, и тоже около метро "Безымянка". Теперь говорю ей: не садись на вот эти маршрутки, очень дорого. И что, зимой думаете хорошо на остановке стоять и пропускать транспорт, только потому, что за дополнительные две остановки теперь берут 50 рублей! - рассказывает жительница Зубчаниновки Юлия Хомик.

В твиттере жителям Зубчаги рекомендуют пользоваться электричками. Те только пожимают плечами:

- Расписание видели? Это явно не вариант для полноценных ежедневных поездок, - считают они. Тем более до остановки ж/д транспорта им еще нужно добраться. Что тоже не просто.

Пока же жителям Хлебзавода, Зубчаниновки и прочих местностей отдаленных остается искать другие пути для своих поездок. А городские эксперты опасаются, что такая транспортная недоступность района будет способствовать все большему его отрыву от "большого города". А ведь это никак не соответствует тенденциям глобализации.

А что думаете об этой ситуации вы? Делитесь своим мнением в комментариях.

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