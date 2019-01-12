Веселые частушки, хороводы и ряженые: в Самаре прошли колядки на Ленинградке

В субботу, 12 января, жители Самары, которые решили прогуляться по улице Ленинградской, смогли окунуться в атмосферу прошлых веков. Там самарские клубы русской народной песенной и плясовой традиции устроили святочные колядки — древнюю славянскую традицию.

На празднике встречались и такие вот необычные герои в маскахФото: Игорь МОЧАЛЬНИКОВ

Сегодня уже третий год подряд парни и девушки, а также представители более старшего поколения, нарядившись в традиционные русские наряды и карнавальные костюмы, устроили шествие по улице Ленинградской с веселыми праздничными песнями. Сторонний люд они встречали шутками, прибаутками и частушками, а тех, кто слишком зазевается, утягивали в хоровод. Все веселье проходило под звуки трещоток и гармони.

Перед горожанами устроили колядочные представленияФото: Игорь МОЧАЛЬНИКОВ

- Мы в очередной раз решили напомнить горожанам, как отдыхали и веселились наши предки в XIX — начале ХХ веков. Обычно такие гулянья проходили в деревнях и селах, но мы решили воссоздать колядки в городском масштабе. Мы не только поем песни и танцуем, но еще и показываем различные инсценировки и маленькие представления, - рассказали корреспонденту «Комсомольской правды — Самара» организаторы мероприятия.

В атмосфере прошлых веков иногда были и проблески современности - куда же без памятного фото на смартфонФото: Игорь МОЧАЛЬНИКОВ

Фольклорные коллективы прошлись по улице Ленинградской от стелы в честь 150-летия Самарской губернии в сторону улицы Галактионовской и собрали вокруг себя много горожан от мала до велика. Без праздничного и задорного настроения от ряженой компании никто не ушел.

Многие парни решили прийти на колядки в забавных маскахФото: Игорь МОЧАЛЬНИКОВ