«Лада» проиграла шестой матч подряд, ЦСК ВВС вынес соперника 9:0: что происходит?

Серия поражений «Лады» достигла уже катастрофических шести матчей. Игры без побед тянутся еще с прошлого года. Последний раз команда Анатолия Емелина побеждала 23 декабря в Усть-Каменогорске. После этого по носу «Ладу» щелкнули «Химик» и «Звезда». Тогда все можно было списать на травмированных. Емелин обещал, что когда всех вылечат, все будет нормально.

«Автозаводцы» вернулись домой, на «Лада Арену», но победы так и не пришли. В январе тольяттинские трибуны не видели триумфа своей команды ни разу.

Сначала четыре шайбы «Ладе» накидал «Торос». Тольяттинцы ответили одним метким выстрелом. Причем развалилась команда Емелина после 25 минуты.

После одолеть не удалось еще одну команду из Татарстана – альметьевский «Нефтяник». Игра закончилась со счетом 4:7.

«Лада» контролировала игру до 12 минуты. При счете 3:1 в головах у тольяттинцев что-то щелкнуло – команда пропустила 4 шайбы - 3:5 на табло к 33 минуте. После этого удалось отыграть всего один гол, зато пропустить еще два.

Лидер регулярки «Нефтяник» вырвал победу в Тольятти, проигрывая 1:3. Фото: ХК «Лада»

Наставник «Лады» Анатолий Емелин считает, что его команда проиграла, потому что некоторые хоккеисты наплевали на установку:

- Первый период сыграли здорово. Потом наши лидеры начали играть в анархию, что и привело к такому результату. Полностью проигнорировали игровое задание. Ну и конечно, 5 бросков – 4 гола во втором периоде, 2 броска – 2 гола в третьем. Сложно что-либо сделать. Будем работать дальше, бороться.

Однако дальнейшая работа пока не приносит плоды. «Лада» снова проиграла. Двум аутсайдерам – «Ижстали» по буллитам 1:2 и «Молоту-Прикамье» в основное время 2:3. Причем во второй встрече тольяттинцы чуть не перевели игру в овертайм после того, как сменили вратаря на шестого полевого, однако хоккейные боги явно не хотели, чтобы «Лада» прервала серию поражений.

Недовольство высших сил заметил и Емелин:

- Мы создали достаточно моментов, чтобы выиграть игру. К сожалению, каждый приезд соперника в нашу зону оборачивается заброшенной шайбой в наши ворота. Мне это трудно объяснить. Ребята старались, но… Если будем также играть, очки придут и вернем болельщиков на трибуны.

ЦСК ВВС вынес «Ижсталь» 9:0 и вплотную подобрался к зоне плей-офф. Фото: ХК ЦСК ВВС

Теперь о ЦСК ВВС. Я просто оставлю это здесь. Живите с этим. «Химик» - ЦСК ВВС 1:3, ЦСК ВВС – «Нефтяник» (Альметьевск) 3:2 (буллиты), ЦСК ВВС – «Торос» 5:4 (овертайм), ЦСК ВВС – «Молот-Прикамье» 3:2, ЦСК ВВС – «Ижсталь» 9:0.

Команда выдала огненную серию из 5 побед. И мы все надеемся, что она продлится в выездной серии. Стартует серия 18 января. И ЦСК ВВС, и «Ладе» предстоит сыграть с «Дизелем», «Барсом», «Металлургом», «Соколом» и «Ермаком».

Самарцы сейчас идут на 17 месте. От зоны плей-офф их отделяет всего 1 очко. «Лада» скатилась на 5 место в турнирной таблице регулярки. Лидирует «Нефтяник», который оторвался от «автозаводцев» на 8 очков.

До завершения регулярного чемпионата ВХЛ у команд из Самарской области остались две выездные и одна домашняя серии.