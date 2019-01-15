Охрана звезд футбола и килограммы взрывчатки: в Росгвардии Самарской области рассказали, как работали в 2018 году

Чемпионат мира по футболу, выборы, контроль за оружием, оперативная обстановка - сотрудникам управления Росгвардии по Самарской области в 2018 году было не до отдыха. Справились успешно. Итоги минувших 12 месяцев сегодня, 15 января, подвел начальник регионального ведомства Александр Эсауленко.

Принесли в областной бюджет 324 миллиона рублей

- Этот год был сложный и знаковый, впервые нам пришлось работать на таком мероприятии, как чемпионат мира. А есть еще и ежедневный контроль за оперативной обстановкой, - отмечает полковник полиции. - Мы приняли участие в более чем 2600 специальных мероприятиях. Все задачи выполнили и даже перевыполнили.

Эсауленко привел конкретные цифры. Так, из незаконного оборота изъяли 47 единиц огнестрельного оружия, около 3 тысяч боеприпасов, свыше 5 килограммов взрывчатых веществ и 2 с половиной килограммов наркотических.

Подразделениями вневедомственной охраны обеспечена безопасность свыше 15 тысяч квартир и более 3 тысяч охраняемых объектов и 6 тысяч других. Краж с этих точек не допущено, а в федеральный бюджет от юридических и физических лиц за сохранность имущества перечислено свыше 324 миллионов рублей.

80 тысяч людей с оружием

Каждый день патрулировали улицы и охраняли покой граждан более 120 групп задержания. Не без результата - только за административные правонарушения задержано 90 человек, 40 их которых находились в федеральном розыске. 4 432 нарушителя доставлены в органы полиции - в отношении 1220 составлены административные протоколы, также возбуждено 1415 уголовных дел.

Одним из важных направлений деятельности гвардейцев является контроль за боеприпасами. Его осуществляют сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы.

- У нас более 80 тысяч граждан, у которых в пользовании находится 140 тысяч единиц оружия. За прошлый год в плановом режиме проверили 100 % владельцев, - говорит глава Управления. - Выявлено 350 нарушений, составлены протоколы.

Начальник Управления Александр Эсауленко заявил, что его сотрудники будут продолжать охранять жителей регионаФото: Михаил ГОРЮНОВ

Специалисты ЛРР также успели обработать свыше 50 тысяч заявлений на оказание услуг в своей сфере как обычным жителям региона, так и юридическим лицам. 97 % из них исполнены в электронном виде.

Сопровождали команды и судей ЧМ-2018

Касательно мундиаля Александр Эсауленко подчеркнул, что деятельность велась во взаимодействии с другими правоохранительными структурами, причем не только губернии. Проблем не возникло.

- Из наиболее характерных наших задач назову в первую очередь сопровождение команд-участниц и судей при продвижении. Обследования стадиона и баз на предмет наличия взрывных устройств, - рассказывает Эсауленко. - В ЛРР выполнили огромную работу по контролю за оружием, просто титанический труд. Мы не только ограничили продажу оружия, но и запретили перемещение людей с оружием из одного региона в другой. И важно, что нам не пришлось использовать наши специальные подразделения на массовых мероприятиях. Это большой труд.

Полковник похвалился, что гвардейцы Самарской области по результатам - в пятерке лучших в Приволжском округе и в этом году опускать планку не собираются. А еще Александр Эсауленко поблагодарил СМИ, которые освещают деятельность подразделений войск национальной гвардии и поздравил их с Днем печати. Среди тех, кто получил благодарность от полковника полиции оказалась и "Комсомольская правда - Самара"!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Готовы ли силовики защитить самарские школы от учеников с ножами и топорами?

Вместе с Росгвардией корреспондент "КП-Самара" проверил учебные заведения и готовность охраны защищать детей и предотвратить трагедию (подробности)

В Самарской области росгвардеец поймал в свой выходной вора золотых украшений

Сумма причиненного ущерба могла бы составить 200 тысяч рублей (подробности)