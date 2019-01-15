Ладыгин снова первый, а Виталий Петров накормил машину снегом: под Тольятти прошла Гонка Чемпионов

На испытательном полигоне АВТОВАЗа в селе Сосновка в воскресенье, 13 января, прошло самое значимое российское событие этой зимы в мире автоспорта – Рождественская Гонка Чемпионов. Она проводится уже в 22 раз.

В этом году гонка собрала рекордное количество участников – 24. За «Серебряную Ладью» сражались абсолютный чемпионов Европы по ралли Алексей Лукьянюк, чемпион страны по кольцевым гонкам («Туринг-Лайт») Григорий Бурлуцкий, чемпион России по картинку Иван Чубаров, участник чемпионата мира по гонкам на выносливость WEC Михаил Алешин, чемпион России по ралли (класс R2), победитель LADA Rally Cup Юрий Аршанский и другие прославленные гонщики. Под Тольятти собрались спортсмены, выступающие в разных классах. Теперь им пришлось сесть за руль «Лады Весты» с 1,6-литровым двигателем и погонять по льду.

В Рождественской Гонке Чемпионов приняли участие 24 спортсмена – это рекорд соревнования. Фото: Lada Sport Rosneft

Гонщики выступали парами – каждый на своей ледяной дорожке, которые расходились после первого поворота, а потом сходились снова. После первого круга спортсмены менялись дорожками.

Дебютировал на Рождественской Гонке Чемпионов Виталий Петров – пилот Формулы-1 (выступал в командах Renault F1 Team, Lotus Renault GP, Caterham F1 Team). С ходу дебютант добрался до четвертьфинала, где проиграл Андрею Масленникову, вице-чемпиону России по кольцевым гонкам. Несмотря на свою неопытность (даже странно такое говорить про Виталия Петрова, но все же) экс-пилот Формулы-1 первые этапы проехал очень мощно и уверенно. В 1/4 финала Петрову не хватило опыта. Он так хотел догнать Масленникова, что, когда входил в поворот, пропахал носом своей «Весты» снежный вал и чуть не развернул машину. На этом участке Виталий потерял 0,5 секунды, которые стоили бывшему пилоту Формулы-1 полуфинала.

Пилот Формулы-1 Виталий Петров добрался до 1/4 финала. Фото: Lada Sport Rosneft

- К сожалению, не смог я сегодня пробиться в финал, но я не расстроен, я очень счастлив. Счастлив, что приехал в Тольятти, что погонялся с нашими пилотами – чемпионами в разных классах, - сказал Виталий Петров после гонки. - Допустил немножко ошибок в моем заезде, что и привело к потере 0,5 секунды с круга. Но это в первый раз, уже в следующем году я буду чувствовать себя увереннее. Приеду забирать у Кирюхи Ладыгина кубок. Кирюха, ты молодец, поздравляю тебя! Готовься!

Основная борьба в Рождественской Гонке Чемпионов должна была развернуться между действующим обладателем «Серебряной Ладьи» Дмитрием Брагиным и на тот момент пятикратным победителем гонки Кириллом Ладыгиным. Однако Брагина выбил молодой гонщик Егор Санин.

Ладыгин же на опыте добрался до финала, где смог в тяжелой борьбе победить Санина.

- В этом году я стал быстрее на этой трассе и уже не уступаю многолетним лидерам этих соревнований, борюсь с ними на равных, - приводят слова Егора Санина в пресс-службе команды Lada Sport Rosneft.

Победителем гонки стал Кирилл Ладыгин. Фото: Lada Sport Rosneft

Для Ладыгина эта победа в Гонке Чемпионов стала шестой. Он абсолютный лидер по этому показателю за всю историю существования соревнования.

- Радость, конечно, переполняет меня. Я смогу сравнить эту победу с каким-то подарком под елкой, который ты очень долго ждал. Огромное счастье победить у лучших спортсменов страны, выиграть у этих ребят дорогого стоит, - считает Кирилл Ладыгин.

Третье место досталось обладателю Кубка России по кольцевым гонкам («Супер-Продакшн») Михаилу Митяеву.