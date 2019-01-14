2019-01-16T12:00:39+03:00
Экономика

ООО «Газпром межрегионгаз Самара»сообщает, что является единственным поставщиком природного газа во все жилые дома Самарской области

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В январе 2019 года все абоненты Самарской области получат квитанции от ООО «Газпром межрегионгаз Самара» с новым расчетным счетом.В январе 2019 года все абоненты Самарской области получат квитанции от ООО «Газпром межрегионгаз Самара» с новым расчетным счетом.
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В Самарской области единственным поставщиком природного газа во все жилые дома является ООО «Газпром межрегионгаз Самара»

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОПЛАТЕ ПРИРОДНОГО ГАЗА

С 1 января 2019 года ООО «Газпром межрегионгаз Самара» самостоятельно принимает от населения платежи за газ на всей территории Самарской области.

Сбор платежей через агентов – ООО «СВГК» и АО «Самарагаз» с 1 января 2019 года прекращен.

В январе 2019 года все абоненты Самарской области получат квитанции от ООО «Газпром межрегионгаз Самара» с новым расчетным счетом.

ОСТОРОЖНО! ДВОЙНЫЕ КВИТАНЦИИ!

В случае получения дублирующих квитанций от ООО «СВГК» и АО «Самарагаз» оплате подлежат только квитанции ООО «Газпром межрегионгаз Самара».

Платежи за газ за январь 2019 года и последующие месяцы, произведенные по квитанциям ООО «СВГК» и АО «Самарагаз», в счет оплаты газа ЗАЧИСЛЕНЫ НЕ БУДУТ и приведт к образованию долга.

ЗАКЛЮЧИТЕ НОВЫЙ ДОГОВОР

Всем потребителям природного газа с 1 января 2019 года предлагается заключить НОВЫЙ ДОГОВОР ПОСТАВКИ ГАЗА – с ООО «Газпром межрегионгаз Самара».

Заключить договор можно в абонентских пунктах ООО «Газпром межрегионгаз Самара», который начнет работать с 14 января 2019 года, либо иным способом, удобным абоненту по согласованию с РГК. Адреса абонентских пунктов:

Список абонентских пунктов

Список абонентских пунктов

Телефон горячей линии: 8(800) 775-11-81,212-3-212

Газпром межрегионгаз Самара

Газпром межрегионгаз Самара

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