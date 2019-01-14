ООО «Газпром межрегионгаз Самара»сообщает, что является единственным поставщиком природного газа во все жилые дома Самарской области
В Самарской области единственным поставщиком природного газа во все жилые дома является ООО «Газпром межрегионгаз Самара»
ИНФОРМАЦИЯ ПО ОПЛАТЕ ПРИРОДНОГО ГАЗА
С 1 января 2019 года ООО «Газпром межрегионгаз Самара» самостоятельно принимает от населения платежи за газ на всей территории Самарской области.
Сбор платежей через агентов – ООО «СВГК» и АО «Самарагаз» с 1 января 2019 года прекращен.
В январе 2019 года все абоненты Самарской области получат квитанции от ООО «Газпром межрегионгаз Самара» с новым расчетным счетом.
ОСТОРОЖНО! ДВОЙНЫЕ КВИТАНЦИИ!
В случае получения дублирующих квитанций от ООО «СВГК» и АО «Самарагаз» оплате подлежат только квитанции ООО «Газпром межрегионгаз Самара».
Платежи за газ за январь 2019 года и последующие месяцы, произведенные по квитанциям ООО «СВГК» и АО «Самарагаз», в счет оплаты газа ЗАЧИСЛЕНЫ НЕ БУДУТ и приведт к образованию долга.
ЗАКЛЮЧИТЕ НОВЫЙ ДОГОВОР
Всем потребителям природного газа с 1 января 2019 года предлагается заключить НОВЫЙ ДОГОВОР ПОСТАВКИ ГАЗА – с ООО «Газпром межрегионгаз Самара».
Заключить договор можно в абонентских пунктах ООО «Газпром межрегионгаз Самара», который начнет работать с 14 января 2019 года, либо иным способом, удобным абоненту по согласованию с РГК. Адреса абонентских пунктов:
Список абонентских пунктов
Телефон горячей линии: 8(800) 775-11-81,212-3-212
Газпром межрегионгаз Самара
РЕКЛАМА.