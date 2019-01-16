Купели на крещение в Самаре 2019: где окунуться в иордань?

В ночь с 18 на 19 января жители Самарской области будут отмечать православный праздник Крещение Господне. Традиционно тысячи самарцев совершат омовение в купелях. В 2019 году для этого по всему региону буду оборудованы 54 места. Об этом стало известно в среду, 16 января, на совещании в ГУ МЧС России по Самарской области.

- 11-ть мест для крещенских купаний появятся на озерах и прудах, 21-но место на малых реках, 3-и купели оборудуют на Волге, остальные при храмах, - рассказал глава ведомства Олег Бойко.

Мест для крещенских купаний могло бы быть больше. Планировалось оборудовать купель на Некрасовском спуске в Самаре. Однако региональное управление МЧС этого не одобрило.

- В Самаре мы предполагали два места. 15 января были проведены контрольные замеры льда и принято решение оставить только одну купель. На Некрасовском спуске вода идет сверху, поскольку ГЭС изменила порядок сброса, и оказался неоднородный лёд. Поэтому в Самаре на Волге будет только купель на Полевом спуске. Тольщина чистого льда составляет 35 - 40 см. Рядом с купелью будут организованы места для переодевания, места для обогрева, а также раздача горячего чая, - уточнил Олег Бойко.

Стоит отметить, что спуск на Полевой - одно из самых популярных мест для крещенских купаний. По словам главы регионального МЧС, в прошлом году до 3-х часов ночи его посетили порядка 2-х тысяч человек.

Всего же в областной столице в этом году будет три официальных места для крещенский купаний. Помимо Полевого спуска самарцы могут окунуться в иордань при Церкви Рождества Христова в поселке Волжский Красноглинского района и купель при Храме Архангела Михаила по адресу: поселок Шмидта, ул. Новгородская,1.

Три купели на Крещение будут организованы и в Тольятти: на озере при парковом комплексе имени Сахарова и два места на Куйбышевском водохранилище в районе Итальянского пляжа.

Во всех местах толщина льда допустима для массового выхода на него людей. В управлении МЧС напомнили, что в Самарской области безопасная толщина льда для одиночного выхода должна составлять не менее 12 см, при массовом выходе на лед - не менее 25 см.

По результатам замеров, проведенных специалистами 15 января, толщина льда на Куйбышевском водохранилище в Тольятти - около 25 см.

Не исключено, что в этом году, как и прежде в Самарской области на Крещение будут и стихийные места для купаний, там лед может оказаться недостаточно прочным. Запретить людям идти туда специалисты, конечно, не могут, но по возможности эти несанкционированные купели обещают огородить.

- Все несанкционированные места купания в городе определены. Сейчас там выставлены знаки. согласованные с ГИБДД, запрещающие проезд. Также дорогу автомобилям планируется перекрыть специальными валами и ограждениями. От внутригородских районов на стихийные купели будут направлены дежурные, для предотвращения массового прохода, - рассказал на совещании заместитель главы Самары Олег Ивахин.

На всех же официальных купелях будут дежурить сотрудники полиции, ГИМС, спасатели и медики. Специалисты будут наготове к 21.00 18 января, будут дежурить всю ночь и весь день 19 января.

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