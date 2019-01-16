2019-01-16T14:54:12+03:00
Спорт

Арсенал – Челси 19 января 2019: прогноз на матч 23 тура АПЛ

Прогноз на центральный матч тура чемпионата Англии по футболу Арсенал – Челси. Встреч пройдет 19 января на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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К 23 туру «Арсенал» идет на 5 месте в турнирной таблицы АПЛ, «Челси» - 4-ый. Фото: arsenal.comК 23 туру «Арсенал» идет на 5 месте в турнирной таблицы АПЛ, «Челси» - 4-ый. Фото: arsenal.com
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Прогноз на матч «Арсенал» - «Челси» 19 января 2019 года – 1:1 (результативная ничья).

Кульминацией первого игрового дня 23 тура АПЛ станет лондонское дерби - «Арсенал» примет на «Эмирейтс» «Челси». Матч начнется в 20:30 по московскому времени.

Обе команды бьются за зону Лиги чемпионов вместе с «Тоттенхэмом» и в последнее время «Манчестер Юнайтед». Два первых места в АПЛ (если, конечно, не случится чего-то совсем уж неожиданного) достанутся «Ливерпулю» и «Манчестер Сити». «Арсенал» идет на 5 месте, «Челси» строчкой выше – на 4-ом. Однако между командами сейчас целая пропасть – 6 очков.

«Арсенал» в этом сезоне начал очень бодро и в какой-то момент показалось, что в четверку команда по итогам сезона точно запрыгнет, однако в какой-то момент машина Эмери начала глохнуть. Особенно болезненным оказался матч с «Ливерпулем», когда красные накидали «канонирам» пять мячей на «Энфилде». Ответить «Арсенал» смог только одним голом.

После разозленные «канониры» обыграли «Фулхэм» 4:1, но потом снова проиграли – в лондонском дерби подопечные Эмери не справились с «Вест Хэмом» - 0:1.

После прихода в «Челси» итальянского специалиста Маурицио Сарри команда заиграла совершенно по-новому. Сарри раскрутил гайки, которые старательно закручивал Конте, и дал команде свободу. «Челси» образца сезона 2018/19 играет в очень симпатичный футбол. А вот результаты команда – по меркам большой шестерки – показывает довольно средние. Сейчас главная проблема для «аристократов» – отсутствие забивного форварда. Иногда это стоит «Челси» трех очков – в boxing day подопечные Сарри уступили «Вулверхэмптону» и «Лестеру» с минимальным отставанием и скатали безголевую ничью с «Саутгемптоном». Были в последнее время у «пенсионеров» и победы, и их хватало. Самая яркая и значимая – над «Манчестер Сити» 2:0.

«Арсенал» и «Челси» 19 января могут выдать как голевую феерию, так и вовсе закончить игру без забитых мячей. «Аристократы» в этом году хороши в защите, но любят пропустить гол-другой на выезде. «Канониры» могут как накидать противнику три-четыре мяча, так и получить ворох голов в свои ворота. Матч первого круга завершился победой «Челси» 3:2, однако в субботу будет совсем другая игра. Наиболее вероятно, что команды сыграют вничью, что будет равноценно поражению для обоих.

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