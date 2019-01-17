Редакторы «КП» - Самара» стали лучшими в губернаторском конкурсе

17 января в Самаре подвели итоги ежегодного конкурса региональных СМИ на призы губернатора Самарской области. В этом году организаторы внесли существенные изменения в Положение о конкурсе. Если раньше конкурс являлся индивидуальным соревнованием журналистов, то теперь отдельно оценивали СМИ малых городов и сел губернии. Губернаторский конкурс СМИ выбирает лучших по профессии и лучшие коллективы, премию и диплом получает только один победитель. Дипломов второй и третьей степени нет.

Оценивало материалы конкурсантов жюри, в которое вошли опытные редакторы местных СМИ, представители правительства области, члены регионального Союза журналистов. По итогам оценок индивидуальные участники стали лауреатами премии «Профессия - журналист», а коллективы редакций СМИ муниципальных образований - лауреатами премии «Медиа-профи».

Всего за звание лучших боролись в 19 номинациях более ста журналистов, редакторов, операторов и фотокорреспондентов. Самыми популярными номинациями стали «Лучший репортер телевизионной программы» (24 заявки) и «Лучший обозреватель периодического печатного издания» (23 заявки). «Комсомольская правда» - Самара» направила заявки почти во все номинации и в трех из них победила.

«Комсомолка» - полезная и яркая!

В номинации «Лучший выпускающий редактор периодического печатного издания» диплом и премию от губернатора получила редактор «КП - Самара» Айна Утибаева. На суд жюри она отправила специальный выпуск «КП» с раскладной картой-игрой к началу ЧМ-2018 в Самаре.

Также жюри по достоинству оценило игру-бродилку в «Комсомолке» с тестом по истории Самары ко Дню города и специальный выпуск «КП» к 100-летию комсомола.

- Я представляю мультимедийную редакцию. Сегодня «Комсомолка» не только газета, но и сайт, радио, группы в социальных сетях. Однако именно печатная версия «КП» требует больше внимания, ответственности, ведь исправить даже малейший недочет после отправки полос в типографию невозможно, - отмечает Айна Утибаева. - Я очень ценю аудиторию наших газет. Изданию 93 года, в Самарской области «КП» выходит уже больше 25 лет. И все это время с нами преданные читатели, которым мы должны доступно и понятно рассказать о самом важном и интересном за день. Мы стареемся делать газету ярким и полезным продуктом. Благодарю за высокую оценку моей работы как выпускающего редактора и хочу отметить, что специальные выпуски - труд большой команды: опытных дизайнеров-верстальщиков, корреспондентов, фотографов. Обещаю, что в новом году наша редакция будет радовать читателей не менее интересными выпусками печатной «Комсомолки»!

Делаем радио вместе

В номинации «Лучший шеф-редактор радиопрограммы» победил заместитель редактора по радио «КП - Самара» Антон Черепок. Радио «КП» 98,2 fm вещает в Самаре чуть больше 1,5 года, но уже стало популярным. Основной проект, который стал самым заметным среди всех региональных радиостанций, - это «Открытая студия».

Редактор по радио «КП - Самара» Антон ЧерепокФото: Анжелика ПОТЕРЯХИНА

- Как шеф-редактор я предложил сделать радио мобильным, чтобы мы могли общаться с гостями и слушателями не только в студии, но и в любом другом месте. Благодаря «Открытой студии» мы провели несколько прямых эфиров из кофейни в нескольких метрах от фан-зоны ЧМ-2018, а также на крупных фестивалях и выставках Самары, - рассказывает Антон Черепок.

На конкурс Антон Черепок направил выпуски программы «Городская среда» (выходит каждую среду в 18.05 на 98,2 fm). Ведущие Антон Черепок и Андрей Кочетков (известный организатор знаковых городских мероприятий, а также идеолог фестиваля восстановления исторической среды «ТомСойерФест») обсуждают темы экологии, культуры, туризма, промышленности и многие другие.

Слушайте прямо здесь:

«Единственный шанс сохранить старинные дома»: что еще даст Самаре статус исторического поселения.

Дмитрий Храмов о модерне в облаках и особенностях арт-объектов в Самаре.

«Городская среда»: строительство крематория в Самаре - за и против.\

«Городская среда»: нужны ли торговые центры в старой Самаре?

Наши дебюты

Лучшим специалистом по продвижению СМИ в социальных сетях стал SMM-редактор «КП» - Самара» Кирилл Каримов. Эта специальность в нашей редакции относительно новая. Кирилл занимается продвижением в интернете 1,5 года, но уже достиг значительных результатов. Только ВКонтакте группа «КП - Самара» за это время выросла в три раза. Подписчики стали активнее, ведь редактор каждый день придумывает для них опросы, конкурсы.

SMM-редактор «КП» - Самара» Кирилл КаримовФото: Анжелика ПОТЕРЯХИНА

Диплом конкурса «Золотое перо» от областного Союза журналистов в номинации «Дебют» получила корреспондент Евгения Васина. Евгения только начинает путь в журналистике, но уже отмечена премией редколлегии «Комсомолки» за трудолюбие, ответственность, глубокую проработку тем. Одинаково хорошо Евгения пишет на социальные темы, дает обзоры культурных событий, разбирается в причинах и профилактике болезней, находит героев и делает яркие видеосюжеты из самарского зоопарка. Евгению в «КП» - Самара» называют самой универсальной сотрудницей - она никогда не отказывается от заданий на радио, пишет новости и статьи на сайте, готовит публикации в газету.

Корреспондент Евгения ВасинаФото: Анжелика ПОТЕРЯХИНА

- «Комсомолка» дает возможность проявить себя во всем. Одинаковые шансы стать лучшим и у опытных журналистов, и у начинающих. Я пришла в «КП» на должность SMM-специалиста, а стала автором статей. Желаю всем студентам, новичкам успехов и ничего не бояться! - сказала Евгения, получив награду.