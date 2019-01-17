2019-01-17T10:28:27+03:00
Общество

Тольяттинка выиграла кроссовер за то, что заправилась и купила чипсы

Жительница Тольятти победила во всероссийской акции и получила главный приз – иномарку
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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Акция с розыгрышем авто проходила на АЗС сети «Газпромнефть» с 1 октября до 27 декабря 2018 годаАкция с розыгрышем авто проходила на АЗС сети «Газпромнефть» с 1 октября до 27 декабря 2018 годаФото: Альберт ДЗЕНЬ
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15 января в Автоцентре Премьера в Тольятти награждали победительницу совместной акции «Пепси» и сети автозаправочных станций «Газпромфнеть». Главный приз – Volkswagen Tiguan. Ключи от внедорожника стоимостью больше 2 миллионов рублей получила жительница Тольятти – Ольга Шумилова.

Тысячи участников, победителя - два

Акция с розыгрышем авто проходила на АЗС сети «Газпромнефть» с 1 октября до 27 декабря 2018 года. Чтобы получить шанс выиграть, нужно было заправиться на 30 или более литров бензина, купить «Пепси» или чипсы «Лейс», оплатить покупку одним чеком и зарегистрировать его на сайте акции.

Приз, который ждал везунчиков, – кроссовер Tiguan. Это самая популярная модель автоконцерна Volkswagen: расход бензина у внедорожника весьма умеренный, а заправлять его можно топливом от «классического» АИ-95 до высокооктанового фирменного бензина «Газпром нефти» – G-Drive 100.

Тольяттинка Ольга Шумилова получила приз 15 января Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Тольяттинка Ольга Шумилова получила приз 15 январяФото: Альберт ДЗЕНЬ

За право получить новый автомобиль боролись почти 16 тысяч автолюбителей со всей России, они зарегистрировали более 135 тысяч чеков. К концу декабря прямо под Новый год организаторы подвели итоги акции. Счастливчиками стали два автолюбителя – из Тюмени и из Тольятти.

«Ни разу не выигрывала в лотереях»

Тольяттинка Ольга Шумилова получила приз 15 января. Женщина работает менеджером по продажам. В акции она зарегистрировала всего один чек, – но Фортуне этого оказалось достаточно.

- Я ехала на работу и заехала на заправку, – рассказывает победительница. – Операторы АЗС рассказали мне об акции. Ну, я решила поучаствовать в акции, почему нет? Купила чипсы со вкусом краба, отдала детям. А чек зарегистрировала и забыла об этом. Я вообще не самый удачливый человек, никогда до этого ничего не выигрывала. Даже в лотереях не участвовала.

Напоминание о конкурсе пришло прямо под Новый год. Сначала Ольге сказали, что она претендует на победу. А потом в 20-х числах декабря раздается звонок. «Вы победили».

За руль иномарки Ольга Шумилова села сразу же после награждения Фото: Альберт ДЗЕНЬ

За руль иномарки Ольга Шумилова села сразу же после награжденияФото: Альберт ДЗЕНЬ

- Я поверить не могла! Обрадовалась – это не то слово, – признается Ольга Шумилова. – Мои муж и дети тоже счастливы, ждали дня вручения приза. Волновались за это очень. Выигранный автомобиль у нас дома будет уже третьим. У меня уже есть Toyota, но Volkswagen Tiguan – это достойный автомобиль. Он точно останется в нашей семье. Первый раз заправлю новую машину на заправке «Газпромнефть», конечно, ведь она мне принесла удачу.

За руль иномарки Ольга Шумилова села сразу же после награждения. Как только с машины сняли подарочный бант, автоледи уехала на ней домой.

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