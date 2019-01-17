2019-01-17T15:28:07+03:00
Общество

Купели на Крещение в Тольятти 2019: где окунуться в иордань?

Стало известно, где оборудуют купели на Крещение в Тольятти в 2019 году
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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В ночь на Крещение в регионе будет облачно с прояснениями, серьезного снегопада синоптики не ожидаютВ ночь на Крещение в регионе будет облачно с прояснениями, серьезного снегопада синоптики не ожидаютФото: Архив "КП"
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Ночью с 18 на 19 января весь православный мир будет отмечать Крещение Господне. Не обойдут стороной этот светлый праздник и в Самарской области. Всего в регионе оборудуют 54 места, где можно будет окунуться в купель. Три купели организуют в Тольятти – одно на озере при парковом комплексе имени Сахарова и два на Куйбышевском водохранилище в районе Итальянского пляжа.

Начальник Самарского Гидрометцентра Людмила Анурова о погоде на Крещении 2019 в Самаре

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Конкретно. Купели на крещение в Тольятти 2019:

Парковый комплекс истории техники им. К.Г. Сахарова 445024 , РФ, Самарская область, г. Тольятти,ул. Южное шоссе, 137

Ледовое поле Куйбышевского водохранилища, на территории прилегающей к городскому пляжу Центрального района г.о. Тольятти, Лесопарковое шоссе, 15

Тех, кто переживает, можно ли выходить на лед, спешат успокоить специалисты ГУ МЧС региона – толщина льда около 25 см. При этом норма – 12 см для одиночного выхода на лед и 25 см - для массового. Замеры проводили 15 января.

Спасатели предупреждают – надо избегать стихийных мест для купания, это небезопасно. И, конечно, всегда надо слушаться сотрудников МЧС, полицейских и медиков, которые будут дежурить у купелей с вечера 18 января и весь день 19 января.

Порадует тольяттинцев и погода. В ночь на Крещение в регионе будет облачно с прояснениями, серьезного снегопада синоптики не ожидают – только местами по области пройдет небольшой снег. Столбики термометров будут показывать -6… -11 градусов.

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В ночь на 19 января будем праздновать Крещение в Самаре 2019 – купаться в проруби, запасаться святой крещенской водой. Читайте, где это можно сделать, какая будет погода, где набрать святую воду и полезные советы (подробности)

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