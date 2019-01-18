Пресс-конференция губернатора Дмитрия Азарова: следим за самыми важными вопросами в прямой трансляции
О чем говорит губернатор прямо сейчас? Ведем прямую трансляцию из Белого дома
Дмитрий Азаров уже приходил на радио Комсомольская правда
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проведет 18 января первую пресс-конфернецию на посту главы области. Какие свои достижения он считает главными за это время? Какие проблемы видит? Как собирается их решать? Какие изменения ждут в ближайшее время наш регион?
Журналисты КП-Самара ведут трансляцию прямо из Белого дома - самые важные вопросы, самые интересные ответы, узнайте обо всем первыми.
Начинаем в 12.00 и будем следить за происходящим до последней минуты. Узнавайте новости первыми вместе с "Комсомолкой".