Пресс-конференция губернатора Дмитрия Азарова: следим за самыми важными вопросами в прямой трансляции

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проведет 18 января первую пресс-конфернецию на посту главы области. Какие свои достижения он считает главными за это время? Какие проблемы видит? Как собирается их решать? Какие изменения ждут в ближайшее время наш регион?

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