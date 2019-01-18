Барселона — Леганес 20 января 2019: прогноз на матч 20 тура Ла Лиги

Прогноз на матч «Барселона» — «Леганес» 20 января 2019 года — 4-0 (разгромная победа хозяев)

Каталонская «Барселона» уверенно идет к своему очередному чемпионству. В матче 20 тура они на своем родном «Камп Ноу» принимает «Леганес» из пригорода Мадрида. Игра начнется в 22-45 по московскому времени.

Команды решают разные задачи. «Барса» — фаворит Ла Лиги, «Леганес» вне зоны вылета, но все-таки борется за выживание. Между клубами целая пропасть. Хозяева лидируют, в их активе 43 очка, гости — на 14 строчке, набрав 22 балла. Интересно, что пропускают почти одинаково — «Барселона» минус 20 мячей, «Леганес» минус 21. Зато в графе «забитые мячи» снова разрыв — у Месси и ко 53 гола, у подопечных Маурисио Пеллегрино всего 17.

«Барселона» в этом году в Примере только побеждает — без особых усилий повержены «Хетафе» и «Эйбар». «Леганес» 4 января уступил в гостях «Эспаньолу» — 0-1. А в последнем туре выиграл с таким же счетом «Уэску» дома.

На минувшей неделе оба коллектива одержали победы в Кубке Испании. «Барселона» разгромила «Леванте» 3-0, правда, может быть дисквалифицирована и снята с турнира. «Леганес» одолел на своем поле мадридский «Реал», но все равно вылетел, поскольку общий счет по сумме двух встреч — 1-3.

Статистика личных противостояний, конечно, на стороне каталонцев. У них 4 победы против одной у «Леганеса». Но, что интересно, матч первого круга между этими командами остался как раз за нынешними гостями. Они одолели грозного соперника со счетом 2-1.

Впрочем, в субботу будет другая игра. «Барселона» явно не настроена терять очки в домашнем матче. Да и реваншистские настроения после поражений у команды Эрнесто Вальверде тоже наверняка есть. Если игра у «Барсы» пойдет, то «Леганесу» может быть очень сложно. Вероятнее всего — хозяева победят и весьма крупно. Любой другой результат станет сенсацией.