Кто покинул «Крылья Советов» зимой 2019 года?

«Крылья» опубликовали список игроков, которые отправятся на первый зимний сбор. Из него видно, кого от команды открепили. Таких шестеро. Надсон и Молло покинули Самару, Башкирову и Чочиеву ищут новые клубы, Ланин вернулся в «Краснодар», а Тихонов тренируется с молодежкой и пока остается в системе «КС».

Надсон

Вместе с «Крыльями» Надсон пережил два вылета в ФНЛ и два возвращения в Премьер-лигуФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Бразильский защитник Жозе Надсон главный старожил команды из покинувших «Крылья» этой зимой. В клубе бразилец с 2013 года. На берега Волги Надсон перебрался из бельгийского «Генка», где провел несколько сезонов и стал чемпионом страны.

Самара стала домом для Надсона на пять лет. Центральный защитник был не прочь остаться подольше – в одном из интервью он рассказал, что хотел бы закончить карьеру в «КС». Не получилось. Вероятнее всего, основными причинами расставания стали уже не молодой по футбольным меркам возраст (Надсону 34 года) и бразильский паспорт. В условиях лимита на легионеров – гремучая смесь, если ты не звезда мирового уровня или не бегаешь как 25-летний.

Вместе с «Крыльями» Надсон пережил два вылета в ФНЛ и два возвращения в Премьер-лигу, пропитался атмосферой «Металлурга» и уже был готов получить российский паспорт, чтобы помочь команде тащить багаж легионеров.

История романа Надсона и «Крыльев Советов» закончилась. По слухам, у бразильца есть другие варианты как в России, так и за границей.

Йоан Молло

Молло вернулся в Самару осенью 2018 годаФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

А вот очередной роман Молло с «КС» закончился меньше чем через полгода. Француз вернулся в Самару в начале этого сезона после долгого времени без игровой практики. Между выступлениями в «Крыльях» Молло попробовал закрепиться в «Зените», но быстро оказался во второй команде, катал мяч в Чемпионшипе в «Фулхэме» и посидел на лавке в Катаре.

В Самаре возвращение француза восприняли с воодушевлением. В «Крыльях» образца 2015-2016 годов Молло был одной из самых заметных фигур. Болельщики ждали такой же яркой игры француза. Но случилась травма. В матче с «Зенитом» Молло травмировал заднюю поверхность бедра. В итоге впечатлить тренерский штаб во главе с Миодрагом Божовичем у французского полузащитника не вышло. Учитывая иностранный паспорт и немаленькую зарплату футболиста, Молло решили из команды убрать.

При этом компенсацию за расторжение контракта «Крылья» платить полузащитнику не будут. В контракте Молло было прописано, что самарцы смогут разорвать договор бесплатно. Эту опцию активировали.

Алан Чочиев

Чочиев перешел в «Крылья» зимой 2014 годаФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Самарская история еще одного старожила «Крыльев» подошла к концу. Речь о Чочиеве, который выступает в форме волжан с 2014 года.

Воспитанник московского «Локомотива», уроженец Владикавказа так и не заиграл за «железнодорожников». В составе «Локомотива» он не провел ни одного матча, а почти все время набирался опыта в ФНЛ – в астраханском «Волгаре». В итоге красно-зеленые не захотели видеть Алана в своих рядах, полузащитник остался без клуба.

Зимой 2014 года Чочиев перешел в «Крылья». За пять лет, которые он провел в футболке «КС», полузащитник отыграл больше сотни матчей, в какой-то момент стал одним из ключевых игроков волжан, периодически выдавал очень хорошие встречи и в целом играл довольно умно. Запомнился Чочиев еще и дружбой с Александром Кокориным. Последний на свадьбе Чочиева палил из пистолета в воздух, что вызвало много разговоров. Позже, после нашумевшей истории Кокорина/Мамаева, полузащитник «КС» развернул, наверно, самую масштабную кампанию в поддержку друга.

Летом «Крылья» объявили, что продлевают контракт с Чочиевым, а зимой начали искать ему новую команду.

Евгений Башкиров

Башкиров выступал за «Крылья» с 2016 годаФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Новое место работы боссы «КС» ищут и Евгению Башкирову. Петербургский интеллигент и философ, журналист по образованию, Башкиров выступал за «Крылья» с 2016 года. Самарцы подхватили полузащитника после того, как у него закончился контракт с «Томью», в которой его признавали лучшим игроком сезона 2013/14.

За время, проведенное в «Крыльях», Евгений Башкиров успел плотно закрепиться в центральной зоне самарцев (чередуя очень хорошие матчи с не с самыми удачными, как и многие футболисты), выступить на концерте с панк-группой «Тараканы», попасться за рулем пьяным, раскаяться в этом и купить фанатам около ста билетов на игру с «Зенитом» и выдать знаменитое философское изречение, что усталость – это иллюзия, в перерыве матча против «Уфы». В той игре усталость действительно оказалась иллюзией: «Крылья» вырвали победу на последних минутах.

Сейчас Башкиров на просмотре в «Рубине».

Олег Ланин

В «Крылья» Ланин перебрался, когда самарцы выступали в ФНЛФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

22-летний полузащитник этой зимой отправился обратно в «Краснодар», которому принадлежит. В «Крылья» Ланин перебрался, когда самарцы выступали в ФНЛ. Он помог зелено-бело-синим вернуться в Премьер-лигу, периодически светясь в символической сборной туров турнира, и продолжил выходить на поле уже в РПЛ. При этом полузащитнику продолжали приходить приглашения в молодежную сборную России.

В этом сезоне Ланин выходил на поле в восьми матчах чемпионата страны и в одном матче Кубка России и отметился двумя желтыми карточками за три минуты в матче с «Енисеем». Удаление было весьма спорным, по версии тренеров самарцев и ряда экспертов.

Неизвестно, кто стал инициатором возвращения Ланина из аренды – «Крылья Советов», желающие освободить место в заявке, или «Краснодар», у которого на полузащитника появились свои планы.

Бонус

Лория подписал контракт с немецким «Магдебургом».Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Бывший голкипер «Крыльев Советов» Гиорги Лория подписал контракт с новым клубом. Вратарь сборной Грузии будет выступать во второй Бундеслиге – за клуб «Магдебург».

Самарцы расторгли контракт с Лорией осенью этого года. Гиорги просидел без команды около пяти месяцев.