Бодрость духа невероятная: на крещенские купания самарцы выстраивались в очередь

Весь православный мир отметил Крещение Господне. В России этот в светлый праздник принято окунаться в купели. Традицию поддерживают и на самых верхах – президент страны и губернаторы регионов. В том числе и губернатор Самарской области.

- С праздником, православные! С Крещением! Окунулся в купель ночью – бодрость духа невероятная! – написал Дмитрий Азаров в своем Твиттере.

С Праздником, православные! С Крещением! Окунулся в купель ночью,- бодрость духа невероятная!.Дмитрий Азаров в Твиттере

Всего в регионе окунуть в купель можно было в 54 местах. Больинство из них, конечно, в храмах. На Волге обустроили только три иордани. Две из них в Тольятти и только одну в Самаре – на Полевом спуске. Стоит ли говорить, что купель на Полевом пользовалась огромной популярностью. Чтобы окунуться в воду, люди вставали в очередь.

gulyaev_a.d Всех с праздником!

irina_sarmaneeva Поздравляю с Праздником Крещения Господнего, Богоявления

Около всех купелей под открытым небом обустроили раздевалки и места для обогрева. Там дежурили сотрудники ГИМС, полицейские, спасатели и медики. Они работали весь вечер, всю ночью и весь следующий день.

izmaev10 С праздником, друзья!

Ведь окунуться в купель можно не только ночью, но и днем.

- Ощущения почти забытые вернулись. Уж как контрастный душ дает энергию, то такое купание еще на порядок круче! - делится своими впечатлениями самарец Иван Прокофьев. - Жалко, что на улице тепло, для купания подходит чуть холоднее погода. Всех с праздником!

ipstarwanderer До и После ! Ощущения почти забытые вернулись =) Уж на что контрастный душ даёт энергию, то такое купание еще на порядок круче! Жалко на улице тепло, для купания подходит чуть холоднее погода. Всех с праздником!

Окунуться в купель приезжали самарцы всех возрастов. Было много детей.

- Было страшно, - рассказывает мама 7-летнего самарца Игоря Анастасия, сам мальчик смущенно прячет глаза. – Он у нас в первый раз. Сам захотел поехать, мы не настаивали. А я уже давно езжу. Перед тем, как окунуться, всегда волнительно. Главное, молитву прочитать – и с Богом!

ФОТО: vk.com/id18821886

Всех желающих угощали чаем и свежесваренной кашей. Самое то, чтобы согреться.