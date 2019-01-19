Бодрость духа невероятная: на крещенские купания самарцы выстраивались в очередь
Весь православный мир отметил Крещение Господне. В России этот в светлый праздник принято окунаться в купели. Традицию поддерживают и на самых верхах – президент страны и губернаторы регионов. В том числе и губернатор Самарской области.
- С праздником, православные! С Крещением! Окунулся в купель ночью – бодрость духа невероятная! – написал Дмитрий Азаров в своем Твиттере.
С Праздником, православные! С Крещением! Окунулся в купель ночью,- бодрость духа невероятная!.Дмитрий Азаров в Твиттере
Всего в регионе окунуть в купель можно было в 54 местах. Больинство из них, конечно, в храмах. На Волге обустроили только три иордани. Две из них в Тольятти и только одну в Самаре – на Полевом спуске. Стоит ли говорить, что купель на Полевом пользовалась огромной популярностью. Чтобы окунуться в воду, люди вставали в очередь.
Около всех купелей под открытым небом обустроили раздевалки и места для обогрева. Там дежурили сотрудники ГИМС, полицейские, спасатели и медики. Они работали весь вечер, всю ночью и весь следующий день.
Ведь окунуться в купель можно не только ночью, но и днем.
- Ощущения почти забытые вернулись. Уж как контрастный душ дает энергию, то такое купание еще на порядок круче! - делится своими впечатлениями самарец Иван Прокофьев. - Жалко, что на улице тепло, для купания подходит чуть холоднее погода. Всех с праздником!
Окунуться в купель приезжали самарцы всех возрастов. Было много детей.
- Было страшно, - рассказывает мама 7-летнего самарца Игоря Анастасия, сам мальчик смущенно прячет глаза. – Он у нас в первый раз. Сам захотел поехать, мы не настаивали. А я уже давно езжу. Перед тем, как окунуться, всегда волнительно. Главное, молитву прочитать – и с Богом!
ФОТО: vk.com/id18821886
Всех желающих угощали чаем и свежесваренной кашей. Самое то, чтобы согреться.
ФОТО: vk.com/diman575