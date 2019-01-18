АО «Российский аукционный дом» сообщает

Открытый аукцион («английский») по продаже недвижимого имущества ПАО Сбербанк

18 февраля 2019 г. в 10:00 (по МСК)

Акционерное общество «Российский аукционный дом» (далее - Организатор торгов), действуя в соответствии с договорами поручения № РАД-32/2019 от 18.01.2019г. и № РАД-33/2019 от 18.01.2019г., сообщает о проведении торгов по продаже недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности ПАО Сбербанк (далее - Продавец).

Дата и время проведения торгов: 18 февраля 2019 г. в 10 часов 00 минут (время московское).

Место проведения торгов: г. Самара, Московское шоссе, д. 15, зал заседаний.

Прием заявок и прилагаемых к ним документов осуществляется с 21января 2019 года по 14 февраля 2019 г., по следующим адресам:

в Поволжском филиале АО «РАД» по адресу: г. Самара, 4-й проезд, д. 57А, оф. 515 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00)– по местному времени;

в Нижегородском филиале по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская, д. 33, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00)- мск;

в Центральном офисе по адресу: г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, литер В, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) - мск;

в Обособленном подразделении АО «РАД» г. Краснодаре по адресу: г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 181, лит. А, 2-й этаж с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00)- мск;

в Обособленном подразделении АО «РАД» в г Москве по адресу: г. Москва, пер. Бобров, д. 4, строение 4 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00)- мск;

в Новосибирском филиале по адресу: г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, д.20 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) – по местному времени;

в Тюменском филиале по адресу: г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 1,бизнес-центр «Нобель», офис 209 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) – по местному времени.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов

не позднее 14 февраля 2019 г.

Определение участников торгов и оформление протокола о допуске осуществляется 15 февраля2019 г. в 16:00 (время московское) по адресу: г. Самара, 4-й проезд, д. 57А, оф. 515.

Вручение уведомлений и билетов участникам торгов проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае, доверенности, 18 февраля 2019 г. с 09:30 до 09:55 (по мск) по адресу: г. Самара, Московское шоссе, д. 15, зал заседаний.

Подведение итогов торгов состоится 18 февраля 2019 г. по адресу: г. Самара, Московское шоссе, д. 15, зал заседаний.

Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений по цене, с применением метода повышения начальной цены («английский аукцион»).

Сведения об объектах недвижимого имущества, выставленных на продажу:

Лот №1:

Объект 1: НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ (ПРИСТРОЙ ЛИТ. А1), площадь: 220,20 кв.м., расположенное по адресу: Самарская область, Безенчукский р-н, пос.г.т Безенчук, ул. Советская, д.56, кадастровый номер 63:12:0402008:488;

Объект 2: НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ (ГАРАЖ), площадь: 34,40 кв.м., расположенное по адресу: Самарская область, Безенчукский р-н, пос.г.т Безенчук, ул. Советская, д.56, кадастровый номер 63:12:0402008:455;

Объект 3: ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, назначение: земли населенных пунктов, земельный участок для производственных зданий, площадь: 665,00 кв.м., расположенный по адресу: Самарская область, Безенчукский р-н, пос.г.т Безенчук, ул. Советская, д.56, кадастровый номер 63:12:1402019:5

Начальная цена лота №1 – 3 360 170 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Начальная цена Объекта 1 – 2 766 102 руб., с учетом НДС 20%.

Начальная цена Объекта 2 – 244 068 руб., с учетом НДС 20%.

Начальная цена Объекта 3 – 350 000 руб., НДС не облагается.

Сумма задатка – 336 017руб.

Шаг аукциона – 168 000 руб.

Имущество находится на торгах для передачи помещений в аренду.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц.

Лот №2:

Объект 1: АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ, площадь: 304,43 кв.м., расположенное по адресу: Самарская область, Исаклинский р-н, с.Исаклы, ул. Чапаевская, д.5а, кадастровый номер: 63:19:0305030:288;

Объект 2: ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, площадь: 1115,00 кв.м., расположенный по адресу: Самарская область, Исаклинский р-н, с.Исаклы, ул. Чапаевская, д.5а

Начальная цена лота №2 – 2 843 933 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Начальная цена Объекта 1 – 2 635 933 руб., с учетом НДС 20%.

Начальная цена Объекта 3 – 208 000 руб., НДС не облагается.

Сумма задатка – 284 393 руб. 30 коп.

Шаг аукциона – 140 000 руб.

Имущество находится на торгах для передачи помещений в аренду.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц, кроме следующего ограничения (обременения): обязательным условием является заключение с победителем торгов/единственным участником предварительного договора аренды нежилого помещения общей площадью не более 157,1 кв.м (далее – Часть помещения), расположенного на 1 и 2 этажах Здания, для размещения дополнительного офиса Самарского отделения №6991 ПАО Сбербанк, по форме, являющейся приложением к аукционной документации, на следующих условиях:

1.Объект аренды:

На время проведения обособления (6 мес), площадь аренды нежилых помещений составит 157,1 кв.м., в том числе на 1 этаже – 147,0 кв.м., на 2 этаже 10,1 кв.м.

После проведения обособления, общая площадь аренды нежилых помещений составит не более 74,0 кв.м. расположенных на 1 этаже здания (далее – Часть помещения).

2.Предварительный договор аренды должен быть подписан одновременно с подписанием Договора купли-продажи Объектов.

3.Положения Основного договора аренды (далее – Основной договор):

- срок аренды по Основному договору - 10 (десять) лет;

- размер постоянной части арендной платы составляет 265 (Двести шестьдесят пять) рублей 00 копеек за 1 кв.м. в месяц;

- ежемесячная постоянная часть арендной платы на время проведения переформатирования (6 мес.) составит 41 631 (Сорок одна тысяча шестьсот тридцать один) рубль 50 копеек, с учетом НДС 20%;

- ежемесячная постоянная часть арендной платы после проведения переформатирования составит 19 610 (Девятнадцать тысяч шестьсот десять) рублей 00 копеек, с учетом НДС 20%;

- Постоянная часть арендной платы включает в себя платежи за пользование Частью помещения и соответствующей частью земельного участка пропорционально занимаемой площади, за техническое обслуживание систем теплоснабжения (газоснабжения), энергоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, очистку кровли Здания, в котором находится Часть помещения от снега и наледи в зимний период; коммунальные и эксплуатационные платежи (за исключением платы за пользование электроэнергией, водоснабжением и водоотведением, теплоснабжением (газоснабжение), уборку прилегающей к Части помещения территории на расстоянии 3 (Трех) метров от лицевой части фасада по длине Части помещения первого этажа, внутреннюю уборку Части помещения, расходы по вывозу ТКО Части Помещения, дератизации и дезинсекции Части помещения);

- Постоянная часть арендной платы может ежегодно по соглашению Сторон (за исключением первых двух лет срока аренды) увеличиваться, но не чаще раз в год, в размере, не превышающем индекс потребительских цен за прошедший календарный год, публикуемый на официальном сайте Федеральной Службы Государственной Статистики РФ www.gks.ru, но не более 5 (Пяти) % от величины постоянной части арендной платы.

В случае снижения рыночной стоимости аренды аналогичной недвижимости в Самарской области размер постоянной части арендной платы подлежит уменьшению до рыночной стоимости аренды аналогичной недвижимости. Оценка производится оценщиком, выбранным по соглашению Сторон. Затраты по проведению рыночной оценки стоимости аренды оплачивается Сторонами в равных долях.

Новый размер постоянной части арендной платы устанавливается Дополнительным соглашением к Договору.

- Переменная часть арендной платы включает в себя плату за пользование электроэнергией, водоснабжением и водоотведением, теплоснабжением (газоснабжение).

4.Размер платы за пользование электроэнергией, водоснабжением и водоотведением, в том числе НДС (20%), определяется Сторонами ежемесячно на основании показаний индивидуальных узлов (приборов) учета Части помещения, по тарифам и расчетам, установленным по регионам энергоснабжающими и водоснабжающими организациями, с предоставлением со стороны Арендодателя приложения расчетов и заверенных копий документов, предъявленных снабжающими и обслуживающими организациями, подтверждающих произведенные Арендодателем расходы (счет; счет-фактура; платежное требование; платежное поручение, подтверждающее осуществление Арендодателем платежа). Показания приборов учета снимаются Арендодателем в присутствии Арендатора.

5.Расходы за теплоснабжение (газоснабжение), определяются по показаниям прибора учета газа, установленного в соседнем здании - котельной, принадлежащей Арендодателю, от которой отапливается Объект 1, в котором находится Часть помещения, умноженные на утвержденный тариф ресурсоснабжающей организации и рассчитанные пропорционально площади Части помещения к площади Объекта 1, а также исходя из общего размера затрат на эксплуатацию котельной.

6.Расходы по вывозу ТКО, дератизации и дезинсекции Части помещения, уборке прилегающей к Части помещения территории, внутренней уборке Части помещения Арендатор оплачивает самостоятельно на основании отдельно заключенных договоров с обслуживающими организациями.

7.Стоимость произведенных Арендатором за счет собственных средств и с согласия Арендодателя улучшений арендованной Части помещения, неотделимых без вреда для Части помещения, не подлежит возмещению Арендодателем Арендатору, за исключением случаев досрочного расторжения Договора по инициативе Арендодателя. В этих случаях Арендодателем возмещается остаточная стоимость неотделимых улучшений, увеличенная на сумму НДС 20%, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты расторжения Основного договора.

8.Стоимость капитального ремонта, произведенного Арендатором за счет собственных средств и с согласия Арендодателя подлежит возмещению Арендодателем, в объеме, согласованном Сторонами на момент проведения капитального ремонта, в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты расторжения Основного договора.

9.Арендатор вправе в любое время, в отсутствие каких-либо нарушений со стороны Арендодателя, отказаться от исполнения Основного договора в одностороннем внесудебном порядке, письменно уведомив Арендодателя не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Основного договора/отказа от исполнения.

10.В целях государственной регистрации Основного договора Арендодатель в течение 40 календарных дней с даты подписания Основного договора обеспечивает подготовку технического плана в связи с образованием Части помещения, на которую распространяются ограничения и обременения по Основному договору.

11.Арендатор вправе изменить, в т.ч. уменьшить, арендуемую площадь Части помещения, направив Арендодателю письменное уведомление не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты изменения площади. Изменение арендуемой площади Части помещения оформляется письменно в виде дополнительного соглашения к Основному договору.

12. Часть помещения имеет назначение «нежилое»;

13.Право собственности Арендодателя на Часть помещения/Здание зарегистрировано в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и подтверждено соответствующими документами;

14.Арендодатель имеет законную возможность передачи Части помещения во временное владение и пользование (аренду) Арендатору;

15.Отсутствие прав третьих лиц на Часть помещения, которые препятствуют заключению Основного договора, подтвержденное выпиской из ЕГРН;

16.Арендатор должен быть письменно извещен о наличии прав третьих лиц на Часть помещения, которые не препятствуют заключению Основного договора с приложением к извещению соответствующих документов;

17.Направление Арендатору документов: выписки из ЕГРН на Объект 1/Часть помещения/Земельный участок, Технический паспорт на Объект 1/Часть помещения.

18.Арендатор вправе расторгнуть (отказаться от исполнения) Предварительный договора аренды в одностороннем внесудебном порядке при невыполнении Арендодателем условий предварительного договора в определенный срок.

19.Срок заключения Основного договора аренды не позднее 60 (шестидесяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Предварительного договора аренды при выполнении Арендодателем обязательных условий.

Порядок участия и правила проведения аукциона смотрите на сайте www.auction-house.ru.

По всем вопросам обращайтесь по телефонам: (846) 248-21-43, 248-15-82;248-15-34, harlanova@auction-house.ru, samara@auction-house.ru.

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Электронный аукцион на право заключения договоров аренды объектов нежилого фонда, являющихся собственностью ПАО Сбербанк

Электронный аукцион будет проводиться 18 февраля 2019 годас 11:00

на электронной торговой площадке АО «Российский аукционный дом»

по адресу www.lot-online.ru.

Организатор торгов – АО «Российский аукционный дом».

Прием заявок с 19.01.2019 по 15.02.2019 до 15:00.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 14.02.2019.

Допуск претендентов к электронному аукциону осуществляется 15.02.2019

(Указанное в настоящем информационном сообщении время – Московское)

(При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении принимается время сервера

электронной торговой площадки)

Электронный аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений по цене («английский аукцион»).

Сведения об объектах нежилого фонда, право аренды которых подлежит реализации на аукционе:

Лот 1:Здание гаража, площадь: 50,38 кв.м., расположенное по адресу: Самарская область, Кошкинский р-н, с. Кошки, ул. 60 лет Октября, д. 21Б, кадастровый номер 63:24:1303011:504.

Целевое назначение Объекта: нежилое.

Срок договора аренды – 11 (Одиннадцать) месяцев с даты подписания акта приема-передачи Объекта.

Начальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 1 –

2 217 руб. 00 коп. (в том числе НДС 20%).

Сумма задатка – 2 217 руб. 00 коп.

Шаг аукциона – 221 руб. 70 коп.

Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих лиц.

Лот 2:

Объект 1: Нежилое помещение (ПРИСТОЙ ЛИТ. А1), площадь: 220,20 кв.м., расположенное по адресу: Самарская область, Безенчукский р-н, пос.г.т Безенчук, ул. Советская, д.56, кадастровый номер 63:12:0402008:488;

Объект 2: Нежилое здание (гараж), площадь: 34,40 кв.м., расположенное по адресу: Самарская область, Безенчукский р-н, пос.г.т Безенчук, ул. Советская, д.56, кадастровый номер 63:12:0402008:455.

Целевое назначение Объектов: нежилое.

Срок договора аренды – 11 (Одиннадцать) месяцев с даты подписания акта приема-передачи Объектов.

Начальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 2 –

50 831 руб. 00 коп. (в том числе НДС 20%).

Сумма задатка – 50 831 руб. 00 коп.

Шаг аукциона – 5 083 руб. 14 коп.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц.

Телефон для справок: 8 (800) 777-57-57, (846) 248-21-43, (846) 248-15-82.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:

Порядок взаимодействия между Организатором торгов, исполняющим функции оператора электронной площадки, Пользователями, Претендентами, Участниками и иными лицами при проведении аукциона, а также порядок проведения торгов регулируется Регламентом Системы электронных торгов (СЭТ) АО «Российский аукционный дом» при проведении электронных торгов по продаже имущества частных собственников (при совпадении оператора электронной торговой площадки и организатора торгов в одном лице), размещенном на сайте www.lot-online.ru.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:

К участию в аукционе, проводимом в электронной форме, допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным Организатором торгов, обеспечившие в установленный срок поступление на расчетный счет Организатора торгов установленной суммы задатка. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора торгов, является выписка со счета Организатора торгов.

Принимать участие в аукционе может любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, являющееся Пользователем электронной торговой площадки.

Иностранные юридические и физические лица допускаются к участию в аукционе с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации.

Для участия в аукционе, проводимом в электронной форме, Претендент заполняет размещенную на электронной площадке электронную форму заявки и при помощи электронной площадки, представляет заявку на участие в электронном аукционе Организатору торгов.

Заявка подписывается электронной подписью Претендента. К заявке прилагаются подписанные электронной подписью Претендента документы.

Документы, необходимые для участия в аукционе в электронной форме:

1. Заявка на участие в аукционе, проводимом в электронной форме.

Подача заявки осуществляется путем заполнения ее электронной формы, размещенной на электронной площадке в разделе, находящемся в открытом доступе, и подписания ее электронной подписью Претендента (его уполномоченного представителя).

2. Одновременно к заявке претенденты прилагают подписанные электронной подписью документы:

2.1. Физические лица – копии всех листов документа, удостоверяющего личность;

2.2. Юридические лица:

- Учредительные документы;

- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (в случае регистрации юридического лица до 01.01.2017);

- Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (в случае регистрации юридического лица после 01.01.2017);

- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не позднее, чем за 3 месяца до даты подачи заявки на участие в аукционе;

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

- Документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

- Надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего органа управления претендента о приобретении объекта, принятое в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством страны, в которой зарегистрирован претендент;

2.3. Индивидуальные предприниматели:

- Копии всех листов документа, удостоверяющего личность;

- Свидетельство о внесении физического лица в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (в случае регистрации до 01.01.2017);

- Лист записи Единого государственного реестра Индивидуальных предпринимателей (в случае регистрации после 01.01.2017);

- Свидетельство о постановке на налоговый учет.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в сообщении о проведении аукциона, либо представленные без необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, Организатором торгов не принимаются.

Документооборот между Претендентами, Участниками торгов, Организатором торгов осуществляется через электронную площадку в форме электронных документов либо электронных образов документов, заверенных электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно Претендента, Участника торгов, за исключением договора аренды имущества, который заключается в простой письменной форме.

Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов (электронных образов документов) направлены от имени соответственно Претендента, Участника торгов, Организатора торгов и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений.

Для участия в аукционе Претендент вносит задаток в соответствии с условиями договора о задатке, форма которого размещена на сайте www.lot-online.ru в разделе «карточка лота», путем перечисления денежных средств на один из расчетных счетов АО «Российский аукционный дом» (ИНН 7838430413, КПП 783801001):

№ 40702810855230001547 в Северо-Западном банке ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург, к/с 30101810500000000653, БИК 044030653;

№ 40702810935000014048 в ПАО «Банк Санкт-Петербург», к/с 30101810900000000790, БИК 044030790.

Договор о задатке (договор присоединения) может быть заключен в форме единого документа, подписанного сторонами посредством подписания электронной подписью в соответствии с формой договора о задатке (договора присоединения), размещенной на сайте www.lot-online.ru в разделе «карточка лота».

Указанный договор о задатке считается в любом случае заключенным на условиях формы договора о задатке (договора присоединения) в случае подачи заявки на участие в аукционе и перечисления Претендентом задатка на расчётный счет Организатора торгов, указанный в сообщении о проведении аукциона.

Задаток перечисляется непосредственно стороной по договору о задатке (договору присоединения).

В платёжном поручении в части «Назначение платежа» должна содержаться ссылка на дату проведения аукциона и номер кода Лота (присвоенный электронной площадкой РАД-ххххх).

Задаток служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора аренды. Задаток возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.

Задаток, перечисленный победителем аукциона засчитывается в счет арендной платы за первые платежные периоды по договору аренды.

Фактом внесения денежных средств в качестве задатка на участие в аукционе и подачей заявки на участие в аукционе Претендент подтверждает согласие со всеми условиями проведения аукциона и условиями договора о задатке (договора присоединения).

Для участия в аукционе по лоту претендент может подать только одну заявку.

Претендент вправе отозвать заявку на участие в электронном аукционе не позднее даты окончания приема заявок, направив об этом уведомление на электронную площадку. Уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой поступает в «личный кабинет», о чем Претенденту направляется соответствующее электронное уведомление. В этом случае задаток возвращается Претенденту в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.

Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в срок, не позднее даты окончания приема заявок, при этом первоначальная заявка должна быть отозвана.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в сообщении о проведении аукциона, либо представленные без необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий, Организатором торгов не принимаются.

Претендент приобретает статус Участника аукциона с момента подписания протокола об определении участников аукциона в электронной форме.

К участию в торгах допускаются Претенденты, представившие заявки на участие в электронном аукционе и прилагаемые к ним документы, которые соответствуют требованиям, установленным законодательством и сообщением о проведении торгов и перечислившие задаток в порядке и размере, указанном в договоре о задатке и информационном сообщении.

Организатор торгов отказывает в допуске Претенденту к участию в аукционе если:

1) заявка на участие в аукционе не соответствует требованиям, установленным в настоящем информационном сообщении;

2) представленные Претендентом документы не соответствуют установленным к ним требованиям или сведения, содержащиеся в них, недостоверны.

3) поступление задатка на счета, указанные в сообщении о проведении торгов, не подтверждено на дату определения Участников торгов.

Не позднее 1 (одного) рабочего дня до даты проведения аукциона в электронной форме Организатор торгов обеспечивает рассылку всем Претендентам электронных уведомлений о признании их Участниками электронного аукциона или об отказе в признании Участниками электронного аукциона (с указанием оснований отказа).

В электронном аукционе могут принимать участие только Претенденты, признанные Организатором торгов в установленном порядке его Участниками.

Порядок проведения электронного аукциона:

Порядок проведения торгов на повышение (английский аукцион) регулируется Регламентом Системы электронных торгов (СЭТ) АО «Российский аукционный дом» при проведении электронных торгов по продаже имущества частных собственников (при совпадении оператора электронной торговой площадки и организатора торгов в одном лице).

Предложения по цене заявляются участниками электронного аукциона после начала торгов на электронной площадке через «Личный кабинет» (в разделе «Покупаю»).

Во время проведения электронного аукциона Организатор торгов размещает на электронной площадке все принятые предложения о цене лота и время их поступления, а также время до истечения времени окончания представления таких предложений.

Победителем аукциона признается участник торгов, который заявил наибольшую цену продажи лота.

Цена лота, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах электронного аукциона. Процедура электронного аукциона считается завершенной с момента подписания Организатором торгов протокола об итогах электронного аукциона.

После подписания протокола об итогах электронного аукциона победителю электронного аукциона направляется электронное уведомление, а в открытой части электронной площадки размещается информация о завершении электронного аукциона.

В случае признания электронного аукциона несостоявшимся информация об этом размещается в открытой части электронной площадки после оформления Организатором торгов протокола об итогах электронного аукциона.

Договор аренды заключается между собственником и победителем аукциона в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона в соответствии с примерной формой, размещенной на сайте www.lot-online.ru в разделе «карточка лота».

Собственник имеет возможность отказать в заключении договора аренды по итогам торгов с победителем торгов в случае выявления по итогам проверки Управлением безопасности собственника в отношении указанных лиц:

- судимость (1),

- исполнительных производств (2),

- задолженности по кредитным обязательствам (3),

- принадлежности к экстремистской деятельности (4).

Для заключения договора аренды победитель аукциона должен явиться в ПАО Сбербанк по адресу:г. Самара, ул. Советская, д. 2, тел. 8 987 985 14 81 Петров Николай Алексеевич.

Неявка победителя по указанному адресу в установленный срок, равно как отказ от подписания договора аренды в установленный срок, рассматривается как отказ победителя от заключения договора аренды.

При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения в установленный срок договора аренды задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора.

В случае признания аукциона в электронной форме несостоявшимся по причине допуска к участию только одного Участника, договор аренды может быть заключен собственником с единственным участником аукциона по начальной цене постоянной составляющей месячной арендной платы в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты признания аукциона несостоявшимся.

Аукцион признается несостоявшимся, если:

1) для участия в аукционе подано менее двух заявок;

2) ни один из Участников не представил предложение по начальной цене постоянной составляющей месячной арендной платы.

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1) Если победителем торговявляется юридическое лицо, то проверка проводится в отношении лица, подписывающего по итогам торгов договор аренды.

2) Если победителем торгов является юридическое лицо, то проверка проводится в отношении юридического лица.

3) Если победителем торгов является юридическое лицо, то проверка проводится в отношении юридического лица.

4) Если победителем торгов является юридическое лицо, то проверка проводится в отношении лица, подписывающего по итогам торгов договор аренды.