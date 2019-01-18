2019-01-18T11:31:53+03:00
Спорт

Арсенал – Челси 19 января 2019: прямая онлайн-трансляция матча 23 тура АПЛ

Футбол, матч Арсенал - Челси. Прямая онлайн-трансляция 23 тура чемпионата Англии 19 января на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Перед матчем «Арсенал» расположился на пятой строчке турнирной таблицы, «Челси» - на четвертой. ФОТО: twitter.com/arsenalПеред матчем «Арсенал» расположился на пятой строчке турнирной таблицы, «Челси» - на четвертой. ФОТО: twitter.com/arsenal
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Весь Лондон, вся Англия, да и солидная часть футбольного мира в эту субботу, 19 января, будут жить лондонским дерби. 23 тур АЛП сведет «Арсенал» и «Челси».

В первом круге сильнее оказались подопечные Маурицио Сарри 3:2. Сейчас расклад следующий – обе команды сражаются за место в Лиге чемпионов. Квот всего четыре и две из них наверняка возьмут «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». За все остальные ведут ожесточенную борьбу три клуба.

«Арсенал» расположился на пятой строчке турнирной таблицы, «Челси» - на четвертой. Между лондонскими клубами шесть очков.

На пятки «Арсеналу» наступает «Манчестер Юнайдет», не знающий поражений после смены тренера.

В этом сезоне главный тренер «канониров» Унай Эмери пытается найти игру, которая будет приносить результат. Иногда получается. Иногда – как в недавней игре с «Ливерпулем» – не очень.

У «Челси» дела идут чуть ровнее. Но ровнее – не всегда лучше. В последнее время у «аристократов» началась черная полоса.

Сарри привил команде атакующий футбол. Однако, чтобы бороться за серьезные места в АПЛ, «аристократам» не хватает забивного форварда. На эту роль «Челси» планирует взять Игуаина. Но вряд ли аргентинец уладит все нюансы с клубом до лондонского дерби и точно не примет в нем участие. Поэтому остается надеяться на свои силы.

«Арсенал» в этом сезоне традиционно хорошо играет дома – только одно поражение за 22 тура, да и то «Манчестер Сити». Так что лондонское дерби обещает быть жарким.

Арсенал - Челси 19 января.

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