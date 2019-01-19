2019-01-19T10:51:00+03:00
Спорт

Барселона — Леганес 20 января 2019: прямая онлайн-трансляция матча 20 тура Ла Лиги

Футбол, матч Барселона — Леганес. Прямая онлайн-трансляция игры 20 тура чемпионата Испании 20 января на стадионе «Камп Ноу»
Михаил ГОРЮНОВ
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Каталонцы рассчитывают взять у соперника реванш за поражение в первом круге ФОТО: https://www.fcbarcelona.com/Каталонцы рассчитывают взять у соперника реванш за поражение в первом круге ФОТО: https://www.fcbarcelona.com/
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Второй круг испанской Примеры набирает обороты. «Барселона» при любых раскладах останется на первой строчке после этого игрового уикенда, но для сохранения более или менее комфортного отрыва в 5 очков от наступающего на пятки мадридского «Атлетико» необходимо в 20 туре одолеть в родных стенах многотысячного «Камп Ноу» борющийся за выживание «Леганес».

Все букмекеры и расклады на стороне сине-гранатовых, они явный фаворит. Тот кто поставит на гостей — озолотится. Но не стоит забывать, что в первому туре «Леганес» сенсационно выиграл у грозного соперника со счетом 2-1. Кто знает, может быть и в этот вечер случится чудо.

Обе команды на минувшей неделе не отдыхали. «Барса» боевым составом разгромила «Леванте» и несмотря на дипломатические споры вышла в следующий раунд Кубка Испании, где встретится с «Севильей». «Леганес» одолел «Реал» — 1-0, но поражение в первом матче 0-3 не оставило им шансов.

В Ла Лиге клубы решают разные задачи. Каталонцы идут за золотом, гости вне зоны вылета, но пара провальных матчей и они туда попадут. «Леганесу» нужны очки и даже ничья в Барселоне будет для них прекрасным и ценным результатом. Но, как показывает практика, закрываться в защите против Месси, Суареса и компании — себе дороже.

Серьезных проблем с составом ни один из клубов не испытывает. У коллектива из пригорода Мадрида уже хорошо себя смогли показать зимние новички — Мартин Брэйтуэйт и Василий Кравец. Хозяева давно не могут рассчитывать на травмированных Умтити и Рафинью, но первого хорошо заменяет Лангле, а второй и не был игроком старта.

«Леганес» сравнительно надежен в обороне и мало забивает, «Барса» славится как раз своей атакующей силой. Если подопечные Эрнесто Вальверде поймают кураж, то их будет не остановить, и зрители могут стать свидетелями голевой феерии. В то же время последние матчи каталонцев говорят о том, что они берегут силы и не используют весь свой потенциал. Забывать о сюрпризах также не стоит. Матч интересен при любом раскладе.

Барселона - Леганес, 20 января 2019.

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