Барселона — Леганес 20 января 2019: прямая онлайн-трансляция матча 20 тура Ла Лиги
Второй круг испанской Примеры набирает обороты. «Барселона» при любых раскладах останется на первой строчке после этого игрового уикенда, но для сохранения более или менее комфортного отрыва в 5 очков от наступающего на пятки мадридского «Атлетико» необходимо в 20 туре одолеть в родных стенах многотысячного «Камп Ноу» борющийся за выживание «Леганес».
Все букмекеры и расклады на стороне сине-гранатовых, они явный фаворит. Тот кто поставит на гостей — озолотится. Но не стоит забывать, что в первому туре «Леганес» сенсационно выиграл у грозного соперника со счетом 2-1. Кто знает, может быть и в этот вечер случится чудо.
Обе команды на минувшей неделе не отдыхали. «Барса» боевым составом разгромила «Леванте» и несмотря на дипломатические споры вышла в следующий раунд Кубка Испании, где встретится с «Севильей». «Леганес» одолел «Реал» — 1-0, но поражение в первом матче 0-3 не оставило им шансов.
В Ла Лиге клубы решают разные задачи. Каталонцы идут за золотом, гости вне зоны вылета, но пара провальных матчей и они туда попадут. «Леганесу» нужны очки и даже ничья в Барселоне будет для них прекрасным и ценным результатом. Но, как показывает практика, закрываться в защите против Месси, Суареса и компании — себе дороже.
Серьезных проблем с составом ни один из клубов не испытывает. У коллектива из пригорода Мадрида уже хорошо себя смогли показать зимние новички — Мартин Брэйтуэйт и Василий Кравец. Хозяева давно не могут рассчитывать на травмированных Умтити и Рафинью, но первого хорошо заменяет Лангле, а второй и не был игроком старта.
«Леганес» сравнительно надежен в обороне и мало забивает, «Барса» славится как раз своей атакующей силой. Если подопечные Эрнесто Вальверде поймают кураж, то их будет не остановить, и зрители могут стать свидетелями голевой феерии. В то же время последние матчи каталонцев говорят о том, что они берегут силы и не используют весь свой потенциал. Забывать о сюрпризах также не стоит. Матч интересен при любом раскладе.
Барселона - Леганес, 20 января 2019.