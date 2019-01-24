Контейнерные площадки не по ГОСТУ,свалки, которые никто не просит убрать и 22 абонентских центра: что происходит с вывозом мусора в Самаре

Все под контролем?

1 января Самара проснулась в новом прекрасном мире. Позади остались проблемы с несанкционированными свалками, неправильным вывозом мусора, непрозрачными счетами от управляющих компаний. У Самарской области появился Единый регоператор, который заявил о готовности взять на себя все: работу с перевозчиками, строительство новых полигонов, а главное - сбор денег с населения.

Вывозить контейнеры приходится дважды за деньФото: Альберт ДЗЕНЬ

Начал новый регоператор, правда, не очень гладко. С 1 января соцсети взорвались фотографиями переполненных помоек. Ответ последовал быстро: оказывается, многие контейнерные площадки слишком рано бросили прежние операторы. Многие еще и контейнеры с собой увезли. За 2-3 праздничных дня горы мусора и впрямь выросли. Но потом, кажется, вывоз немного наладился. Оператора покусывают жители в обращениях, напоминая о себе. Те понемногу снимают с себя ответственность, отвечая, что и управляшкам есть за что выговор влепить. Мусорная реформа продолжается...

Контейнеры возвращают на местоФото: Альберт ДЗЕНЬ

- В первые дни января доходило до 80 проблемных адресов. Сейчас обращения сведены к минимуму, - объяснил исполнительный директор регоператора «Экостройресурс» Вячеслав Дормидонтов. И рассказал, как происходит отслеживание и контроль:

- Диспетчеры в режиме реального времени отслеживают движение мусоровозов по территории города. Даже если жалоб не поступает, все маршрутные пути, которые предоставлены перевозчиком, уже внесены в систему. И если машина сходит с маршрута, то диспетчер видит. Если появляется жалоба, то все поступает диспетчеру, он находит транспортное средство, сразу видит, заезжало оно на точку нет.

Площадка чья? А контейнеры?

Уже работает колл-центр, в котором жителям области готовы ответить на все вопросыФото: Альберт ДЗЕНЬ

Представители регоператора рассказывают: оказывается, почти половина из контейнерных площадок в городе - неправильные.

- Порядка половины контейнерных площадок отсутствуют в реестре, они самовольно установлены. Но мы их не бросаем, обслуживаем. Привести площадку в соответствие с требованиями законодательства - задача муниципалитета и наша. Требования достаточно жетские: специальная платформа, сетка, удобный подъезд. Далеко не все площадки этим требованиям соответствуют, - отмечает председатель правления ООО "Экостройресурс" Михаил Захаров.

Правда, сказать, когда же все будет приведено в порядок, пока не может никто.

Вячеслав Лиманов, представитель компании – перевозчика Транс-Эко, который сейчас обслуживает почти весь Кировский и Красноглинский район, рассказал, что на его территории таких контейнерных войн не было.

- Со всеми договорились, потихоньку меняли контейнеры, ставили свои. Сейчас работаем. К нам вопросов нет у жителей: наши рабочие мусор подбирают, который из контейнерных площадок падает, - объясняет он.

Столь гладкая ситуация не везде: УК не хотят выполнять задачи, которые перекидывают им.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/688013" frameborder="0"></iframe> Как вывозят мусор в Самаре.

- Так было всегда, споры по зоне ответственности на контейнерной площадке - вечные. Се6йчас есть требования закона. Регоператор через транспортировщика несет ответственность за отходы, которые в контейнерах. УК знают примерно, когда приезжает мусоровоз и следят за перевозчиком, чтобы он поднимал мусор, который выпал при погрузке. Снег на площадках – это обязанность УК или ТСЖ, для того, чтобы наш оператор мог поставить контейнер на площадку, - продолжает Михаил Захаров.

В апреле займутся выбиванием долгов

В "Экостройресурс" продолжают заключать договораФото: Альберт ДЗЕНЬ

Пока перевозчики вовсю трудятся, вывозят мусор по два раза в день и ждут первой оплаты от регоператора, в самом ЭкоСтройРесурс обживают новое здание. Сейчас здесь располагаются отделы, где заключают договора с юридическими лицами (например, управляющими компаниями). 22 абонентских центра откроют в районах области. В каждом станут работать два человека, это делается для того, чтобы не заставлять жителей отдаленных населенных пунктов ездить в город.

- Штат укомплектован пока не полностью, ведется набор сотрудников, была наша цель организовать вывоз отходов, это выполнено. Сегодня на 70% сформирован штат, в марте и апреле появятся новые сотрудники это отдел по истребованию дебиторской задолженности и претенциозной работе, - поделился планами Михаил Захаров.

Такие новые машины пришлось закупить всем перевозчикамФото: Альберт ДЗЕНЬ

Свалки посчитали, а кто уберет?

Еще осенью в Самарской области был создан реестр несанкционированных свалок. Правда, пока они все еще остаются на своих местах. Пока ни один муниципалитет не обратился с просьбой убрать мусор. Дело скорее всего в отсутствии денег. Но и оператор не должен ничего делать по собственной инициативе. Он отвечает головой только за свалки, которые появятся после 1 января.

- Эта работа ведется министерством энергетики и ЖКХ. Сейчас просчитываются затраты на их ликвидацию, сколько денег нужно, чтобы их убрать, - признал Михаил Захаров.

СПРАВКА КП

Куда обращаться с вопросами

С вопросами по графику движения мусоровозов, уборке контейнерных площадок и другим проблемам можно обращаться на сайте, по телефону 303-06-48 или по адресу ул. Сердобская, 8.

Подать жалобу или претензию можно в любом центре регоператора по региону независимо от места проживания.

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