2019-01-23T14:08:05+03:00
Спорт

Лыжня России 2019 в Самаре: когда пройдет, программа, дистанции, как принять участие

«Лыжня России» в 2019 году пройдет 9 февраля. Публикуем все, что нужно знать о спортивном мероприятии: когда пройдет, программа «Лыжни России», дистанции и как принять участие
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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В программе соревнований несколько забегов – на 5 и 10 км по различным возрастным категориям, а также детский забег на 300 метров и массовый забег на 2019 метровВ программе соревнований несколько забегов – на 5 и 10 км по различным возрастным категориям, а также детский забег на 300 метров и массовый забег на 2019 метровФото: "КП" Архив
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Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России 2019» пройдет 9 февраля. Центральный старт традиционно пройдет в Самаре, в поселке Управленческий, на лыжной базе «Чайка». Принять участие в забеге может любой желающий и совершенно бесплатно. Однако нужно предварительно зарегистрироваться.

Как зарегистрироваться на «Лыжню России 2019» в Самаре

Комиссия по допуску участников работает на лыжной базе «Чайка» с 4 по 8 февраля с 11:00 до 19:00. Зарегистрироваться можно и в день забега – 9 февраля с 8:30 до 10:00.

С собой необходимо захватить:

- паспорт или свидетельство о рождении;

- медицинское заключение;

- полис обязательного медицинского страхования.

Заявки от организаций принимают по следующей форме: ФИО, дата рождения, личная подпись и печать врача о допуске, подпись руководителя, печать командирующей организации, печать медицинского учреждения.

После регистрации участники получат нагрудный номер и шапку с логотипом мероприятия.

По всем вопросам можно звонить по телефону лыжной базы 8 (846) 950-19-73.

Программа «Лыжни России 2019» в Самаре

В программе соревнований несколько забегов – на 5 и 10 км по различным возрастным категориям, а также детский забег на 300 метров и массовый забег на 2019 метров – в поддержку зимней Универсиады в Красноярске.

Полная программа «Лыжни России 2019» на «Чайке» в Самаре:

Программа

Программа

Кроме катания на лыжах самарцам предлагают и другие зимние развлечения. 9 февраля на «Чайке» пройдут показательные выступления фигуристов, мастер-класс по керлингу и открытый турнир по хоккею в валенках. Помимо этого, будут работать детские площадки и организуют культурно-развлекательную программу с конкурсами.

Как доехать до «Чайки»?

Лыжная база «Чайка» находится в лесу в поселке Управленческий. Добраться до Управы можно на автобусах - 1, 50, 51, 68, 78, 79 и маршрутках 113, 389, 392, 406, 447.

Выйти нужно на остановке «7-ой участок», а потом пройти пешком.

Кроме того, от остановки «Барбошина Поляна» до «Чайки» будут ходить автобусы. Циркулировать они будут только в день лыжного забега.

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