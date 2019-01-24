2019-01-24T15:54:49+03:00
Экономика

Обращение генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз Самара" Андрея Кислова к жителям Самарской области

Андрей Кислов рассказал об изменениях в платежах за газ для населения региона
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Позвольте Вам пояснить суть изменений в порядке расчетов за поставляемый ООО «Газпром межрегионгаз Самара» природный газ.

Вы, как и прежде, продолжите рассчитываться за природный газ с ООО «Газпром межрегионгаз Самара». Если ранее Вы осуществляли платежи нам за газ через организации, которые были уполномочены нами на сбор средств (ООО «СВГК» или АО «Самарагаз»), то теперь расчеты будут производиться напрямую поставщику природного газа – ООО «Газпром межрегионгаз Самара». Раньше мы платили этим организациям агентское вознаграждение за сбор средств с Вас, но сейчас решили отказаться от этого.

Мы не предоставляли полномочий ООО «СВГК» и АО «Самарагаз» собирать с Вас платежи за газ, поставляемый Вам нами с 1 января 2019 года. Собственными ресурсами газа данные организации не располагают. В соответствии с Федеральным законом о газоснабжении в Российской Федерации, поставщик – это собственник газа или уполномоченное им лицо. Нашими уполномоченными лицами ООО «СВГК» и АО «Самарагаз» не являются. Собственник газа – это ООО «Газпром межрегионгаз Самара», региональная компания по реализации газа Группы «Газпром» в Самарской области. Организация расчетов за свой газ без посредников – последовательная работа Группы «Газпром» во всех регионах деятельности.

Главная задача «Газпрома» – надежное газоснабжение российских потребителей. Она будет по-прежнему успешно решаться нами в Самарской области.

Эту работу мы продолжим вместе с газораспределительными организациями – ООО «СВГК» и АО «Самарагаз». Теперь, когда с них сняты полномочия по сбору платежей за поставку газа, они смогут более тщательно сосредоточить усилия непосредственно на своих основных функциях. Это – эксплуатация газораспределительных систем и транспортировка нашего газа до Вас. Это важная работа, связанная с безопасностью в сфере газоснабжения. Соответствующие договоры по транспортировке газа у нас с ними есть, они продолжают действовать и ни одна из сторон не планирует их расторгать. Расчеты за их услуги по доставке Вам нашего газа, как и прежде, осуществляются между нами и этими компаниями без участия абонентов.

Газораспределительные организации заинтересованы, чтобы наш газ доставлялся до потребителей. Это действительно их работа, которая оплачивается и будет и далее оплачиваться нами. Более того, в соответствии с законодательством, они обязаны её выполнять и не могут от нее отказаться произвольно.

Таким образом, газ по-прежнему будет поступать Вам по газораспределительным системам ООО «СВГК» или АО «Самарагаз», но рассчитываться Вы теперь будете напрямую с его собственником – ООО «Газпром межрегионгаз Самара».

Приносим извинения за некоторые временные неудобства, связанные с переходом на прямые расчеты с поставщиком.

С уважением,

Генеральный директор

ООО «Газпром межрегионгаз Самара» А.И. Кислов

Телефон горячей линии 8 (800) 775-11-81, 212-3-212.

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