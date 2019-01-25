Милан - Наполи 26 января 2019 года: прогноз на матч 21 тура итальянской серии А

Прогноз на матч Милан - Наполи 26 января 2019 года: 1:1 (ничья с минимальным счетом).

Игра на Сан-Сиро 26 января станет одним из центральных матчей 21 тура Серии А.

Хозяева поля в последнем матче с Дженоа порадовали болельщиов победой со счетом 0:2. Но в этом туре им предстоит сыграть с гораздо более опытным и сложным соперником. Сейчас команда Дженнаро Гаттузо находится на четвертом месте, главную задачу - вернуться в Лигу Чемпионов - клуб пытается решить. Но отрыв от ближайших соперников очень небольшой: на пятом месте "Рома"c 33 очками, на шестом "Лацио" с 32. А вот до 3 строчки команде с 34 очками далекоо - там обосновался "Интер" c 40 очками.

Наполи находится на втором месте в турнирной таблице и лидирует вполне уверенно. Последние две игры клуб выиграл у Болоньи и Лацио, а вот до этого проиграл Интеру со счетом 0:1.

Сейчас у хозяев поля не лучшая физическая форма, череда травм и потеря Игуанина явно не сказалась позитивно на игре клуба. Скорее всего россонери будут осторжничать, чтобы не проиграть и не уступить ближайшему преследователю.

А вот гости в своих силах уверены, демонстрируют хорошую форму, да и ближайший преследователь отстает на 7 очков, это не страшно. С другой стороны, такой молодецкий задор может сказаться на результате негативно, ведь излишне открываясь и демонстрируя забивающий футбол, она может и пропустить какие-то важные моменты. Чем точно не преминут воспользоваться хозяева поля.

Так что наш прогноз на результат - ничья, с минимумом голов.

Прямая трансляци матча Милан-Наполи пройдет 26 января в 23.30 по московскому времени на сайте kp.ru.