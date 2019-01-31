Самару снова минируют?: из-за угроз "эвакуируют" больницы и торговые центры

В четверг, 31 января, в Самаре началась новая волна сообщений о минировании. Теперь они затрагивают не только больницы, но и торговые центры и офисные здания. На данный момент известно о 10 объектах, на счет которых поступили тревожные сообщения.

По предварительным данным, правоохранители и сотрудники МЧС проверяют информацию о минирований в больницах № 2, 5, 7,10, в больнице Ерошевского, а также в Волжской центральной районной больнице. Кроме того, горожане сообщают об эвакуации торгового центра "Апельсин" и регионального делового центра на пересечении Московского шоссе и улицы Потапова.

Напомним, что во вторник, 29 января, в Самаре развернулась похожая ситуация. С самого утра на электронные почты медицинских учреждений начали приходить сообщения о минировании. Под "прицел" неизвестных хулиганов попали несколько городских больниц. По каждому адресу выезжали полицейские, сотрудники МЧС и медики скорой помощи. Они проверили здания, но ничего опасного не нашли.

Эвакуация проходит в региональном деловом центреФото: Соцсети

В Самаре новая волна ложных минирований.

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