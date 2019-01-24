Министр культуры Сергей Филиппов о ремонте драмтеатра, фестивале «Рок над Волгой» и походах на спектакли

О фестивале «Рок над Волгой»

Площадка «Самара Арена» рассматривается как место, где может проходить «Рок над Волгой». Вопрос, в каком формате – будет ли этой такой же большой, площадной формат, бесплатный для зрителей, как это было раньше. Или это будет стадионный формат, этот вопрос обсуждается. Держатель бренда – не правительство Самарской области, поэтому вопрос касается хозяина торговой марки фестиваля. Вопрос проведения фестиваля не закрывался никогда. Принципиальная позиция и нашего министерства, и губернатора Дмитрия Азарова: фестиваль надо возвращать. Вопрос серьезный финансовый. Он был очень дорогим. Большая часть денег – внебюджетные средства. Вопрос в том, насколько быстро будет достигнута договоренность с организаторами фестиваля.

О ремонте драмтеатра

Мы впервые от разговоров перешли к практической плоскости. В этом году в бюджете заложены средства на проектирование реставрации драмтеатра. Проект будет готов в 2019-2020 году. Проект сложный, поскольку здание – памятник архитектуры федерального значения. Будет много экспертиз, мы понимаем, что это серьезная работа и рассчитываем, что в 2021 году мы начнем реставрация. Нужно как следует подойти к проекту, чтобы не было затяжек со сдачей. Мы не можем позволить себе надолго закрыть основную сцену театра драмы. Кроме того, нужно сделать так, чтобы сам театр не прекращал работу во время реконструкции.

О последнем просмотренном спектакле

Последний раз, надеюсь, не последний в жизни, был на спектакле «Красная шапочка» в Театре юного зрителя «Дилижанс» в Тольятти. Это было 19 января. Следующий раз 2 февраля собираюсь в театр «Грань» на спектакль «Манкурт».

О «ВолгаФесте»

Мы хотим, чтобы театры в этом году показали себя не только на своих площадках. Мы планируем, чтобы театры вышли в город к своему зрителю. Одного из главных событий этого года - фестиваль «ВолгаФест», он будет театральным. Более того, мы его заявили как этап всероссийского театрального приморского марафона, который будет во Владивостоке. К нам он должен прийти в июне.

О Грушинском фестивале

Грушинский фестиваль надо поддерживать и продвигать. Сейчас в планах – возможное открытие в Самаре центра авторской песни. Мы серьезно это обсуждаем, но подробности пока не рассказываю, потому что мы на стадии обсуждения.

О Годе театра

Запланировано огромное количество мероприятий, которые должны охватить все театры. Будут подготовлены десятки премьер, ярких событий, фестивалей и т.д.. Отдельная история связана с повышенным вниманием к школьным, молодежным, студенческим театрам. В Самарской области будет фестиваль школьных и студенческих театров. В этом году он пройдет более масштабно, чем обычно будет. Наши федеральные коллеги обещают его финансово поддержать.

Ещё один масштабный фестиваль - фестиваль «Золотая репка». Она выйдет за пределы театра в город, как это было когда-то. На фестивале будут разного рода перформансы, шоу. Важно, чтобы это было интересно и заметно не только на сценических площадках города. Будут проходить театральные фестивали во всем регионе.

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