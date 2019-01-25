2019-01-25T08:16:46+03:00
Общество

Снегопад в Самаре 2019: ад на дорогах и люди на лыжах

Непогода, захватившая областную столицу вечером в 24 января, спровоцировала 9-балльные пробки и несколько аварий
Анастасия ФИЛАТОВА
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Дороги Самары захватили 9-балльные пробки / Фото: Дмитрий СтародубцевДороги Самары захватили 9-балльные пробки / Фото: Дмитрий Стародубцев
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Снегопад, который начался вечером в четверг, 24 января, и шел всю ночь здорово подпортил утро жителям Самары. Несмотря на то, что коммунальщики обещали расчищать дороги от снега на протяжении всей ночи, итоги их работы заметны слабо. По состоянию на 8:30 город встал в девятибалльных пробках. Движение затруднено по Московскому шоссе, улице Ново-Садовой, проспекту Кирова, Ново-Вокзальной, Советской Армии, частично по Стара-Загоре, Пензенской, Новоурицкой, Клинической, Георгия Димитрова и других.

Пробки в Самаре практически достигли своего пика Фото: Яндекс. Карты

Пробки в Самаре практически достигли своего пикаФото: Яндекс. Карты

Движение затрудняют не только снежные колеи, но еще несколько ДТП. К слову, одна из серьезных аварий произошла на Московском шоссе в районе ТЦ «Империя» там лоб в лоб столкнулись две иномарки. Кроме того, не облегчают проезд и вдруг переставшие работать светофоры на том же Московском шоссе. В частности, люди жалуются, что отключились светофоры в районе пересечения с улицей Авроры. Сейчас там работает регулировщик.

Движение на Московском шоссе осложнила серьезная авария / Фото: Дмитрий Стародубцев

Движение на Московском шоссе осложнила серьезная авария / Фото: Дмитрий Стародубцев

- Движение просто ужасное! Снежный наст даже на Ново-Садовой. Дороги, которые меньше Гагарина-Кирова, превратились в проселочные. Например, с Луначарского на Автобусный повернуть сложно. Снег весь прямо туда и сдвинули! А на Московском шоссе от Ново-Вокзальной до Кирова вообще колея как во дворах! Перестроиться невозможно, - негодуют автомобилисты.

Работы дорожников по расчистке проезжих частей почти не видно / Фото: Дмитрий Стародубцев

Работы дорожников по расчистке проезжих частей почти не видно / Фото: Дмитрий Стародубцев

Также горожане сообщают, что из-за колеи на дорогах машины заносит и выкидывает едва ли не на встречную полосу. Кроме того, многие автомобилисты и даже водители маршруток не могут справиться со снегом и буксуют на месте. Их приходится толкать.

Машины заносит на дорогах / Фото: Дмитрий Стародубцев

Машины заносит на дорогах / Фото: Дмитрий Стародубцев

Не лучше ситуация и во дворах. Самарцам пришлось потрудиться с утра, чтобы раскопать свой автомобиль. Некоторые даже не смогли с первого раза найти свою «ласточку» и случайно помогли в раскопках соседям.

Во дворах образовались огромные колеи Фото: Соцсети

Во дворах образовались огромные колеиФото: Соцсети

Что касается обычных пешеходов, то им приходится пробираться сквозь сугробы и протаптывать новые дорожки. Некоторые, видимо, совсем отчаялись добраться на работу на своем авто или общественном транспорте, поэтому встали на лыжи. К примеру, горожане запечатлели, как по улице Физкультурной, рассекая снег, мчится лыжник. Хотя, возможно, человек просто увлекается спортом.

Некоторые горожане решили отправиться на работу на лыжах Фото: Соцсети

Некоторые горожане решили отправиться на работу на лыжахФото: Соцсети

В целом же погода на улице, по уверениям горожан, если не ехать на работу или учебу, просто идеальна для фотосессий и прогулок.

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