Виноваты долги: энергетики рассказали, почему в Самаре так изношены сети

В Самаре устранили коммунальные аварию на ул. Ташкентской, из-за которой без тепла остались больше 300 домов. Уже к полуночи 24 января к теплу были подключены почти 100% зданий, все школы и детсады. Специалисты «Предприятия тепловых сетей» (ПТС) заполнили систему теплоносителем еще днем, все остальное время сотрудники управляющих организаций открывали задвижки в домах, пускали тепло в каждый из них. специалисты тепловой инспекции совместно с управляющими организациями занимались балансировкой гидравлических режимов внутридомовых сетей. Энергетики продолжают обходить каждый дом, повторно проверяют функционирование инженерных коммуникаций.

Напомним, что сложнейшее повреждение энергетики “ПТС” устраняли двое суток на морозе. Работали единовременно 15 специалистов круглосуточно, всего было занято 150 человек. Специалисты ПТС работали вместе с штабом по ЧС, а всех нуждающихся компания обеспечила обогревателями.

О предварительных причинах произошедшего рассказал директор теплоснабжающей компании.

- Предварительной причиной произошедшего стала коррозия трубопровода – он был проложен в 1985 году. ПТС проведет внеочередное обследование всех городских сетей для недопущения подобных событий. Одна из причин, затрудняющих возможность инвестирования средств в перекладку теплосетей, большое количество – порядка 60% - коммуникаций, имеющих отдельную форму собственности. Эти сети либо бесхозяйные, либо муниципальные, что не позволяет теплоэнергетикам вкладывать средства в их обновление. А износ подавляющего большинства этих сетей очень высок, - рассказал руководитель теплоснабжающей компании Денис Паслер.

Также он уточнил, что по поручению губернатора региона компания подготовит свои предложения для комплексного решения ситуации.

В компании также сообщили, что достаточно сильно ремонтные возможности ограничивают долги потребителей региона (муниципальные предприятия, УК). Это более 8 млрд рублей. Денис Паслер уточнил, что эта сумма равна трем инвестиционным годовым программам энергокомпании. Тем не менее, компания за 2017-2018 гг. Переложила около 60 км. теплосетей. До этого такие объемы перекладывали в течение 5 лет.

- Результат очевиден: сети в собственности компании демонстрируют устойчивый тренд на снижение аварийности. А вот бесхозяйные и муниципальные сети - наоборот, - поделился своими оценками Денис Паслер.

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