2019-01-28T18:15:22+03:00
Общество

Косяк в стояках: жителям дома на Молодежной, которые перекрывали дорогу, до сих пор не дали отопление во всех комнатах

На помощь придут слесари из других районов города, они помогут скорее дать тепло на 6 Просеку, Силина и по другим адресам
Ольга АФАНАСЬЕВАВера ЦЫГАНКОВА
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Перерасчет, конечно, сделают,а вот кто ответит за моральный ущербПерерасчет, конечно, сделают,а вот кто ответит за моральный ущерб
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В Самаре после аварии на Ташкентской тепло вернули не во все дома. Уже неделю от холода мучаются жители домов на 6 просеке, а жители дома по ул. Молодежной,8 даже перекрыли проспект Кирова, только после этого к ним приехали глава города Елена Лапушкина, глава Октябрьского района.

- Сейчас отопление в доме пустили по большинству стояков, в «трешках» топится на кухне и в зале, ждем завершения работ, - рассказал замглавы Самары Владимир Василенко. Он уточнил, что виновата во многом халатность персонала, специалисты не продули систему, не смогли правильно запустить тепло. При этом вопрос и к собственникам: оказалось, что в доме были незаконные перепланировки, в том числе – отапливаемые балконы. И об этом слесари не знали.

Самарцы перекрыли проспект Кирова из-за отсутствия тепла .Отопления нет шестые сутки

Сейчас аварийные бригады также работают по некоторым адресам на Шестой просеке и на ул. Силина. Власти утверждают, что все контролируют, и никто не замерзает. Нужные работы закончат в течение суток. Для того, чтобы ускорить процесс, в Промышленный район отправят бригады слесарей со всего города. А в 2019 году будут запланированы работы по перекладке теплотрассы на участке в районе улицы Ташкентской. Ведь в том районе уже случалась авария в январе 2018 года.

- Возможно, здесь сыграла роль температура теплоносителя, его подогревают в холодную погоду, остужают, когда тепло, и это сказывается на прочности труб. Это мы исправим, -говорит Владимир Василенко. – Мы сделали выводы, нужно понимать, где мы можем перейти на резерв, использовать передвижные котельные, реанимировать систему с резервом по налаживанию взаимодействия.

Тем не менее, если у вас дома все еще нет отопления или холодно в одной из комнат звоните по телефону «горячей линии» 995-99-22 . В квитанции за январь всем жителям, у которых нет счетчиков, сделают перерасчет. Вопрос на контроле ГЖИ. Также уже сейчас страховая компания Ингосстрах принимает заявления от пострадавших (обратившихся в больницу с травмами, лишившихся ценного имущества). Также виновники аварии займутся благоустройством

Кто не Прав – на KP.ru

"Не хватает слесарей, а жители скрывают перепланировки": Виктор Часовских о причинах долгого возвращения тепла в дома самарцев

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Виктор Часовских, руководитель центра общественного контроля ЖКХ:

- Проблемы возникли потому, что в управляющих компаниях недостаточно слесарей для того, чтобы в один день запустить 300 домов. Когда дается тепло в плановом порядке, на запуск отводится несколько дней. Это же к каждому дому нужно слесаря приставить, чтобы он обходил все стояки, спускал воздух и регулировал систему. Соответственно, тепло в дом запустили, но какие-то стояки остались завоздушенными. И дальше уже ведутся проверки. Стояки могут быть нерабочими по разным причинам. К примеру, сейчас люди делают переустройство, перепланировки квартир, выносят отопительные системы на балконы и лоджии, а управляющие компании об этом не предупреждают. Так получилось в доме на Молодежной, 8. Отопительные системы на балконах замерзли, где-то вода в них застыла и прекратила вообще там циркулировать. То есть это теперь все пришлось отогревать и снова отлаживать систему.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Сергей Марков, министр ЖКХ Самарской области:

Мы должны более оперативно отрабатывать подобные аварии и сложные участки. Сделаем соответствующие выводы. Нужны вложения в сетевое хозяйство Самары, износ большой. Будет собрана комиссия, в которую войдут представители всех ведомств. И, конечно, в первую очередь в инвест программу должен быть включен ремонт этого участка теплотрассы в сезон.

"Обогреватели должны были раздавать, пока не потеплеют все батареи": Виктор Часовских о недоработках во время восстановления отопления после аварии на Ташкентской

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