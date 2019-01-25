Степанова и Букин стали вторыми в ритм-танце на чемпионате Европы по фигурному катанию, с мировым рекордом победили французы Пападакис и Сизерон

В Минске на чемпионате Европы по фигурному катанию в пятницу, 25 января, стартовал турнир танцевальных дуэтов. Равных в ритм-танце не было французской паре Габриэлле Пападакис и Гийому Сизерону, которая получила от судей за свою программу 84.79 балла. Это новый мировой рекорд.

Больше чем на три балла от Пападакис и Сизерона отстали серебряные призеры чемпионата России Александра Степанова и Иван Букин. Они неожиданно показали лучший результат среди российских пар. Это произошло после падения Никиты Кацалапова и Виктории Синициной. У Степановой / Букина 81.37 балла и второе место в ритм-танце. У Синициной / Кацалапова 70.24 балла и только пятое место.

После выступления Никита Кацалапов назвал свое падение несчастным случаем.

- У нас было все, чтобы показать лучшую программу, - сокрушается фигурист. – Мы были прекрасно готовы. Не знаю, что произошло. Как будто в след встал. Это 100% несчастный случай. Потом мы собрались, посмотрели друг другу в глаза и закончили программу.

Третьими стала пара из Италии Шарлен Гиньяр и Марко Фабри.

Бронзовые призеры чемпионата России Софья Евдокимова и Егор Базин лидировали после своего проката, но в итоге заняли 11 место. Судьи оценили выступление нашей пары в 66.65 балла – это лучший результат Евдокимовой и Базина в сезоне.

Произвольные танцы пары покажут уже завтра, 26 января. Выступления начнутся в 16:25 по московскому времени.