2019-01-26T09:40:50+03:00
Спорт

Милан-Наполи 26 января 2019 года: прямая онлайн-трансляция игры 21 тура итальянской серии А

Футбол. Прямая он-лайн трансляция матча 21 тура итальянской серии А 26 января на стадионе Джузеппе Меаццо
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Росонери готовятся дать отпор сопернику. Фото: твиттер клубаРосонери готовятся дать отпор сопернику. Фото: твиттер клуба
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Игра Милан-Наполи 26 января станет одним из центральных матчей 21 тура итальянской серии А. Наполи, который находится на втором месте, вряд ли захочет хоть немного ослабить лидерские позиции, а Милану очень нужно не проигрывать, чтобы удержаться в зоне еврокубков, на четвертом месте. Помешать хозяевам поля могут травмы игроков и уход Игуаина. Зато теперь в Милане один из лушчих бомбардиров Кшиштоф Пентек, но неизвестно, рискнут ли его выпустить на поле уже сегодня.

Мотивация сильнее у хозяев, чем у гостей: Наполи останется на своей второй строчке при любом раскладе. Но в целом эта команда сегодня выглядит гораздо сильнее, чем соперник.

Статистика личных встреч Милан-Наполи к 26 января 2019 года

Команды за всю историю провели 142 матча. Из них 54 раза побеждал Милан. 45 раз игра оканчивалась с ничейным результатом. В первом круге Наполи уже выиграли 3:2 у Милана в домашнем матче. А в чемпионате 2017/2018 игра в Милане закончилась со счетом 0:0, а в Неаполе - 2:1.

Игра пройдет на стадионе Джузеппо Меацца 26 января 2019 года в 22:30 по московскому времени. Сможет ли бывший играющий футболист, а теперь главный тренер Милана Дженнаро Гатузо дать отпор гостям и придумать хорошую игровую схему, посмотрим вместе в нашей онлайн трансляции игры на kp.ru.

Милан-Наполи 26 января 2019 года: прямая онлайн-трансляция игры 21 тура итальянской серии А.

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