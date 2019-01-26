2019-01-26T09:38:32+03:00
Спорт

Чемпионат Европы по фигурному катанию 2019: танцы на льду, произвольная программа, прямая онлайн-трансляция 26 января 2019

Фигурное катание. Предлагаем вашему вниманию прямую онлайн-трансляцию этого события: чемпионат Европы 2019 в Минске, танцы на льду, произвольная программа 26 января 2019
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Александра Степанова и Иван Букин попробуют догнать французовАлександра Степанова и Иван Букин попробуют догнать французов
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Чемпионат Европы 2019 в Минске подходит к концу, финальным его соревнованием станут танцы на льду, произвольная программа. Фигуристы выйдут на лед 26 января 2019 года в 16:25 по московскому времени. В дисциплине выступают три российских пары: Никита Кацалапов и Виктория Синицына, Александра Степанова и Иван Букин и Софья Евдокимова и Егор Базин.

Расклад

После первого дня соревнований и ритм-танца первую строчку занимают французы с 84.79 баллами. Наши Кацалапов и Синицына, которые были их основными соперниками, упали, и теперь находятся на пятой строчке с 70 баллами. Зато отлично откатались Степанова и Букин, они еще могут надеяться на успех, от французов их отделяет три очка. Любая ошибка фаворитов дает им шанс. В тройке также итальянцы Шарлен Гийяр и Марко Фаббри с 79 баллами. У самарских фигуристов Егора Базина и Софьи Евдокимовой 11 место, от десятки их отделяет 0,53 балла!

Прямая онлайн-трансляция Чемпионата Европы по фигурному катанию 2019

О том, что происходит на Минск-Арене и как выступают наши дуэты, будем рассказывать в прямой трансляции на сайте kp.ru. Не пропустите самое важное в программе.

Чемпионат Европы по фигурному катанию 2019: танцы на льду, произвольная программа, прямая онлайн-трансляция 26 января 2019.

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