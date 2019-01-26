Не трожьте Курилы и яйца: самарцы на митинге требовали снизить цены и тарифы

В субботу, 26 января в самарском сквере “Родина” состоялся митинг, на котором собравшиеся выражали протест росту цен, высоким тарифам на услуги ЖКХ, введению так накзываемого "мусорного сбора" и даже возможной передаче Курильских островов Японии.

Сильный мороз не помешал проведению митингаФото: Антон ЧЕРЕПОК

Несмотря на сильный мороз, в "гайд-парке" Самары собралось, по данным ГУ МВД по Самарской области, около 150 человек, хотя депутат ГубДумы Михаил Матвеев, один из организаторов митинга, заявил в своем твиттере о 500 протестующих.

Интересно, что накануне, 24 января, организаторы объявили еще одну тему - дать оценку действиям властей и коммунальщиков после аварии, которая произошла 22 января и привела к тому, что десятки тысяч самарцев несколько суток оказались без отопления и горячей воды. Однако про это было сказано вскользь и выступающие с кузова грузовика армейской расцветки выражали протест и против повышения пенсионного возраста, против “Мусорной реформы”, которая может привести к резкому удорожанию услуг по вывозу мусора и даже объявили о создании всероссийской коммунистической партии большевиков.

Организаторы призвали собраться в следующий раз 24 февраляФото: Антон ЧЕРЕПОК

Пока с трибуны зачитывались требования к властям, собравшиеся, в основном люди пенсионного возраста, рассказывали журналисту КП о своих поводах прийти на митинг и большая часть соглашалась с тем, что рост цен сильно ударил по по покупательской способности, многие жаловались на плохую работу коммунальных служб. Несколько участников митинга протестовали против разрешения властей на планировку территории в границах парка 60-летия Советской власти, не доверяя планам городской администрации по урегулированию вопроса.

Организаторы митинга объявили, что собираются провести еще один митинг в сквере «Родина» 24 февраля.