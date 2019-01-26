«Мы замерзаем под одеялами, обогреватели не спасают»: сотни самарцев продолжают жаловаться на отсутствие отопления

С момента крупнейшей за последние пять лет коммунальной аварии в Самаре прошло уже четыре дня. Почти три из них жители более 60-ти тысяч жителей многоквартирных домов сидели без отопления. Кто-то даже остался без света. Об этом рассказала местная жительница в прямом эфире радио «Комсомольская правда-Самара» 24 января.

Но главной напастью для жителей Промышленного и Кировского районов, конечно, стало отсутствие отопления. Несколько дней в квартирах и подъездах температура воздуха была +10...+16 градусов, при — 20 градусах за окном. Ждали тепла как манны небесной. И вот в четверг, 24 января, батареи самарцев вновь начали согреваться, к сожалению не у всех.

В социальных сетях то и дело появляются сообщения о том, что в том или ином доме в Промышленного и Кировского районов нет отопления.

- 6 просека. Батареи ледяные, неделю уже замерзаем под одеялами, даже обогреватели не спасают, - пишет Марина Критенко.

- А у нас отопление только на кухне. Зал и ванная ледяные, - пожаловалась Елена Селезнева.

Ташкентская, 180, Силина, 17, 6-ая просека,141 — список можно продолжать долго. Из каждого дома по телефонам диспетчерских служб поступает по несколько заявок.

- Их очень много. Слесаря не успевают на все вызовы одновременно. Вы можете звонить в свои управляющие компании или вот в аварийку - 245-25-15, - посоветовали корреспонденту «Комсомольской правды» в Единой дежурно-диспетчерской службе и на вопрос, когда нам все таки могут дать тепло, ответили, - Ну как дадут, так дадут.

Вряд ли жителей остывших домов устроит такой ответ. В ПТС посоветовали звонить в УК, так как проблемы сейчас внутри домов, ведь трубы починили. То есть тепло теперь просто не может попасть в батареи. Но, как рассказали диспетчеры, даже они до управляющих компаний могут дозвониться раз в час, такой шквал звонков.

В социальных сетях советуют звонить главам районов, например руководителю Кировского района Игорю Рудакову. «Комсмолка» с ним тоже связалась.

- Звонки есть лично мне, но не много. Для сравнения когда ТЭЦ встала у меня было 600 звонков. За эти четыре дня всего десять, в основном пишут в Твиттере. Все, что приходит, берем на отработку. Есть проблемы со змеевиками, со стояками в квартирах. Просто все хотят чтобы все починили сразу. Но надо понимать, что когда дома полностью слиты и заново запущены, так не получится. Но мы стараемся всем помочь как можно скорее. У нас сейчас работает 21 бригада из 57 человек от управляющей компании, - рассказал Игорь Рудаков.

Специалистов десятки, а заявок сотни. Поэтому прогнозы, когда именно потеплеют все батареи в Кировском и Промышленном районах, никто делать не берется. Обещают только, что сделают все возможное и в самые сжатые сроки.

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