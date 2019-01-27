2019-01-27T00:33:12+03:00
Спорт

Обзор матча Милан-Наполи 26 января 2019 года: голы, статистика матча, результат

Рассказывает в обзоре матча Милан-Наполи 26 января 2019 года, с каким счетом он закончился, какова статистика матча и его результат
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Милан и Наполи сыграли вничьюМилан и Наполи сыграли вничью
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Один из центральных матчей итальянской Серии А 26 января между Миланом и Наполи оказался нерезультативным.

Начался вечер с выхода на поле легенды Милана Андрея Шевченко. Он получил майку клуба и ушел на трибуну - болеть за россонери.

Болельщики не увидели в изначальном составе новичка клуба, одного из лучших бомбардиров Италии Кшиштофа Пентека и ждали, выпустит ли его на поле Дженнаро Гатузо. Выпустили - уже ближе к концу матча и он фанатов не разочаровал.

Но тем временем шел первый тай и игра развивалась достаточно скучно. Команды поочередно испытывали на прочность ворота соперников, игроки обменялись нарушениями, желтые карточки получили сначала Патрик Кутроне, а потом Фабио Руис. К 25 минуте Милан чуть больше владеет мячом - 52%. Опасных моментов в первом тайме практические не было.

Во втором тайме результата так и не было. Милик несколько раз очень опасно бил по воротам соперника, но Доннарума отлично брал все мячи. Пентек тоже несколько раз попробовал пробежать к воротам, но в самый опасный момент ему помешал Кулибали. Оспина даже получил в этом столкновении удар, но продолжил игру.

Еще раз попытался достать Доннаруму Милик, не заметив свободного Верди рядом.

Уже на добавленном времени Фабиан Руис получает вторую желтую карточку и "Наполи" будет играть 2 минуты из пяти добавленных вдесятером.

Итак, Милан может быть смещен с 4 строчки Ромой, а Наполи получает только одно очко.

29 января команды Милан и Наполи сойдутся в Кубке Италии, играть будут также на Сан-Сиро.

Статистика матча Милан-Наполи:

Счет матча Наполи - Милан 26 января 2019 года на Сан-Сиро:0:0

Желтые карточки: Патрик Кутроне - Фабиан Руис, Рауль Альбиоль, Фабиан Руис

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