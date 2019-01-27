2019-01-27T11:41:42+03:00
Происшествия

В Самаре сократили маршрут электричек и задержали поезд: На станции Безымянка столкнулись снегоуборщик и товарняк

С рельсов сошли три вагона, обошлось без пострадавших
Евгения ВАСИНА
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Фото: Приволжского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской ФедерацииФото: Приволжского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации
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Этим утром многие самарцы не дождались привычных электричек, а поезд «НовосибирскБелгород» задержался на 1:20. Все из-за аварии на станции Безымянка. Там не смогли разъехаться снегоуборочный и грузовой поезд.

Что произошло

Непредвиденная ситуации случилась 27 января в 03:02 по московскому времени на станции Безымянка Куйбышевской железной дороги. Как сообщили в Приволжским следственным управлением на транспорте СКР, произошло боковое столкновение снегоуборочной путевой машины и грузового поезда 3587. В итоге происшествия две последних пустых цистерны поезда и снегоуборщик сошли с рельс.

Сейчас следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта». Ущерб от аварии даже по предварительным оценкам - крупный.

К счастью, человеческих жертв нет, как и нет угрозы экологии. Однако из-за аварии произошла задержка пассажирского поезда 123 сообщением «Новосибирск – Белгород» на 1 час 20 минут.

Сейчас на месте происшествия работала следственно-оперативная группа следователей и криминалистов, ведется следствие. Правоохранителям предстоит установить виновных и привлечь их к ответственности.

- Также будут внесены представления об устранении обстоятельств, способствующих совершению подобных происшествий, и усилении ведомственного контроля за работой подчиненных, - подчеркнули в Приволжским следственным управлением на транспорте СКР.

Электрички по короткому маршруту

Сейчас для ликвидации последствий происшествия поднят восстановительный поезд станции Безымянка. На месте работает комиссия Куйбышевской железной дороги, причины выясняются, - отметили сотрудники компании.

- Куйбышевская железная дорога приносит извинения за доставленные неудобства и просит пассажиров внимательно следить за объявлениями на вокзалах, - предупреждают самарцев.

Авария внесла коррективы в расписание пригородных электричек. Так, сокращен маршрут поезда Безенчук-Мирная, в итоге он проследует лишь до станции Самара. Электропоезд Мирная-Безенчук отправляется от станции Самара, а не от станции Мирная, как это положено по расписанию.

Уточнить информацию о движении поездов можно на сайте ОАО "РЖД" или по телефону 8-800-775-00-00.

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